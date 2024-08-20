Генерал США: устаревшие ПВО угрожают безопасности страны перед гиперзвуковыми ракетами

Штаты остро нуждаются в модернизации своих систем ПВО, чтобы эффективно противостоять угрозе гиперзвукового оружия. Об этом сообщил глава Агентства по противоракетной обороне Америки генерал Хит Коллин во время выступления на мероприятии Defense News. Генерал подчеркнул, что угроза применения крылатых ракет возросла в последнее время.
"Так и на Украине, и в других регионах мира, где активно тестируют гиперзвуковое оружие", — отметил он.
Коллин добавил, что Пентагону предстоит серьёзная работа по модернизации устаревших ПВО, чтобы обеспечить безопасность страны.
"Нам нужно начать разработку технологий, способных противодействовать маневрирующим целям. Важно обновить цепочку уничтожения так, чтобы она могла эффективно противостоять гиперзвуковым ракетам", — заявил генерал Коллин.
Ранее обозреватель The National Interest Майя Карлин выразила мнение, что крейсер РФ "Адмирал Нахимов" является "бумажным тигром". Она отметила, что Россия может преувеличивать возможности "Цирконов", которые будут установлены на этот крейсер.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo/Wolfgang Hofmann (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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