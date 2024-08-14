Литва готовит военный городок для германских войск у границы с Белоруссией: что известно?

Литва планирует построить военный городок для размещения бригады ВС Германии на полигоне Руднинкай близ границы с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.
"После интенсивных подготовительных работ на Руднинкай начнётся создание крупнейшей военной инфраструктуры в Литве. В понедельник, 19 августа, на полигоне пройдёт церемония закладки капсулы", — говорится в сообщении.
Это мероприятие ознаменует первый этап строительства инфраструктуры военного городка для немецкой бригады. Полигон Руднинкай станет основным местом для тренировок Бундесвера, бригада будет постепенно перебрасываться в Литву. Полное развёртывание завершится к 2027 году. В состав бригады войдут около 5 000 военных и вспомогательный персонал из ФРГ.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Space Force photo by Staff Sgt. Jaime Sanchez (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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