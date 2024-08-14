Россия презентовала на "Армии-2024" новейший комплекс "Комбат-антидрон" для борьбы с БПЛА

Российские разработчики из "Астрон аэро" представили новейший комплекс противодействия малоразмерным ударным БПЛА и FPV-дронам "Комбат-антидрон". Эта инновационная система была показана в рамках форума "Армия-2024", пишет ТАСС.

Комплекс "Комбат-антидрон" объединяет несколько подсистем, каждая из них отвечает за определённый этап защиты. Первым этапом является радиолокационное сопровождение, позволяющее обнаруживать угрозы на дистанции 4-5 км. В случае идентификации срабатывают подавители радиопомех. Если радиопомехи не обеспечивают подавления, вступает фазированная акустическая решётка, по звуку определяющая тип цели на расстоянии до 2 км. Следующим этапом стала наземная оптико-электронная станция, она захватывает и сопровождает цель. Когда угроза на дистанции 800-1000 м, автоматически задействуется дрон-перехватчик.

Представитель "Астрон аэро" также рассказал о перехватчиках. Один — самолётного типа для медленных целей, и второй — скоростной для ликвидации FPV-дронов на скорости до 300 км/ч. Все БПЛА-перехватчики оснащены автоматическими системами взлёта, сопровождения и поражения. Перехватчик может уничтожить цель тараном, пиропатронами или при помощи сети, которая отстреливается и захватывает беспилотник противника. Важным преимуществом является многоразовость дронов-перехватчиков, которые возвращаются к месту старта.

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