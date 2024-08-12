"Царь-лазер" в Сарове выйдет на полную мощность через 5 лет: что это значит для России

Мощнейшая в мире лазерная установка УФЛ-2М, разработанная в ядерном центре в Сарове и получившая неофициальное название "Царь-лазер", достигнет полной мощности спустя пятилетие. Об этом заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков по случаю своего 75-летия. Костюков отметил, что уже завершён первый этап реализации проекта.
"Мы достигли прогресса в обосновании затрат и сроков для выхода на максимальную мощность. Отработали технологию физическую модель, запустили очередь инженерных систем. В ближайшие 4-5 лет установка заработает в полном объёме и принесёт важные результаты, включая ликвидацию астероидов", — заявил Костюков.
Проект УФЛ-2М был представлен президенту Владимиру Путину в сентябре 2023-го во время его визита в Саров. Глава государства подчеркнул важность данной разработки для экономики страны, народного хозяйства и повышения обороноспособности.
Фото: сommons.wikimedia.org/US Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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