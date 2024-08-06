Истребители Италии поднялись над Балтикой: самолёты в зоне внимания НАТО

Италия подняла в небо истребители Eurofighter Typhoon над Балтикой после обнаружения ряда неопознанных самолётов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны Италии.
"Истребители вылетели с базы Шяуляй в Литве после приказа от центра НАТО в ФРГ", — приводит агентство слова оборонного ведомства.
МО Италии не предоставило подробностей о произошедшем. Ранее, 29 марта, истребители Eurofighter итальянских ВВС, размещённые на базе Мальборк Польши, дважды поднимались в небо из-за полётов авиации РФ. Тогда самолёты также совершали вылет над Балтийским морем.
В воскресенье стало известно, что ВВС Германии и Швеции перехватили два истребителя ВКС РФ у границ Латвии — такие инциденты над Балтийским морем происходят едва ли не раз в неделю, пишет BILD. Два истребителя Eurofighter ФРГ, а также два шведских самолёта поднялись в воздух, чтобы установить контакт с пилотами РФ, которые направлялись в сторону Латвии, сообщил представитель немецких ВВС.
Фото: flickr.com/bomberpilot (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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