Истребители Италии поднялись над Балтикой: самолёты в зоне внимания НАТО

Италия подняла в небо истребители Eurofighter Typhoon над Балтикой после обнаружения ряда неопознанных самолётов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны Италии.

"Истребители вылетели с базы Шяуляй в Литве после приказа от центра НАТО в ФРГ", — приводит агентство слова оборонного ведомства.

МО Италии не предоставило подробностей о произошедшем. Ранее, 29 марта, истребители Eurofighter итальянских ВВС, размещённые на базе Мальборк Польши, дважды поднимались в небо из-за полётов авиации РФ. Тогда самолёты также совершали вылет над Балтийским морем.

В воскресенье стало известно, что ВВС Германии и Швеции перехватили два истребителя ВКС РФ у границ Латвии — такие инциденты над Балтийским морем происходят едва ли не раз в неделю, пишет BILD. Два истребителя Eurofighter ФРГ, а также два шведских самолёта поднялись в воздух, чтобы установить контакт с пилотами РФ, которые направлялись в сторону Латвии, сообщил представитель немецких ВВС.

Фото: flickr.com/bomberpilot (Commons Attribution 2.0 Generic license)