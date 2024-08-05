Экс-офицер ВС США Беннетт предупреждает: Иран готовит беспрецедентную атаку на Израиль

Иран может нанести массированные удары по банкам Израиля, военным целям и деловому сектору, заявил RT экс-офицер ВС США Скотт Беннетт. По его словам, это случится в следующие 24-72 часа.
"Иран будет координировать удары с "Хезболлой" и, вероятно, с мятежниками Ирака, Сирии, Йемена и Анкары. Тегеран нанесёт удар по Израилю такой силы, какой не наносили ранее", — сказал экс-офицер.
Ранее Иерусалим заявил о готовности отвечать на любой удар после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом в Wallaзаявили, что Тель-Авив подготовил к эксплуатации бункер для руководящего состава в районе Иерусалима. В то же время армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона спецназа "Радван" в составе "Хезболлы" на юге Ливана, а также показала видеокадры удара.
Фото: commons.wikimedia.org/Ayoub Ghaderi (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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