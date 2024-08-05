Военные учения вызвали панику: что произошло в Исфахане?

ILNA: В районе Исфахана в Иране прогремел взрыв и разгорелся пожар

Корпус стражей КСИР, элитные подразделения ВС Ирана, подтверждает, что грохот взрывов в административном центре Исфахана в центре Ирана связан с проведением учений спецназа, передаёт ILNA.

В понедельник замгубернатора Исфахана по вопросам политики Мохаммад Джан-несар заявил, что звуки взрывов были связаны с проведением военных учений. По информации агентства IRNA, накануне в южных районах Исфахана раздавались звуки взрыврв.

"Несколько минут назад в прессе появилась новость об атаке с воздуха на Исфахан… Отдел по связям с общественностью КСИР её опроверг, заявив, что взрывы связаны с учениями спецназа Университета Амира аль-Моминина", — говорится в сообщении агентства.

Тем временем Израиль рассматривает нанесение превентивного удара по Ирану, если атака со стороны Тегерана будет неизбежной, пишет The Times of Israel. Подкрепляя эту позицию, Штаты наращивают военную группировку в регионе, а авиационный компонент в виде ДРЛО, воздушных танкеров и истребителей находится в небе.

Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution 4.0 International)