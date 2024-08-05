Военные учения вызвали панику: что произошло в Исфахане?

Корпус стражей КСИР, элитные подразделения ВС Ирана, подтверждает, что грохот взрывов в административном центре Исфахана в центре Ирана связан с проведением учений спецназа, передаёт ILNA.
В понедельник замгубернатора Исфахана по вопросам политики Мохаммад Джан-несар заявил, что звуки взрывов были связаны с проведением военных учений. По информации агентства IRNA, накануне в южных районах Исфахана раздавались звуки взрыврв.
"Несколько минут назад в прессе появилась новость об атаке с воздуха на Исфахан… Отдел по связям с общественностью КСИР её опроверг, заявив, что взрывы связаны с учениями спецназа Университета Амира аль-Моминина", — говорится в сообщении агентства.
Тем временем Израиль рассматривает нанесение превентивного удара по Ирану, если атака со стороны Тегерана будет неизбежной, пишет The Times of Israel. Подкрепляя эту позицию, Штаты наращивают военную группировку в регионе, а авиационный компонент в виде ДРЛО, воздушных танкеров и истребителей находится в небе.
Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Офицер ВС США Беннетт: Иран может ударить по банкам Израиля
Иран может нанести массированные удары по банкам Израиля, военным целям и деловому сектору, заявил RT экс-офицер ВС США Скотт Беннетт. По его словам, это случится в следующие 24-72 часа.
Офицер ВС США Дэвис призвал Америку не ввязываться в конфликт Израиля и Ирана
Штаты не должны вмешиваться в вооружённый конфликт между Иерусалимом и Тегераном. С таким призывом выступил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для National Interest.
Скончался Исмаил Бердиев — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа.
Станислав Садальский порадовался за российских инвалидов
Актёр Станислав Садальский поиронизировал на российскими "инвалидами", которые заставили парковку дорогостоящими автомобилями.