Российский Центр по примирению сторон ЦПВС с властями Сирии обеспечил выход девяти беженцам из лагеря "Рукбан" в зоне Эт-Танф под контролем Америки. Об этом сообщил замруководителя ЦПВС капитан Олег Игнасюк.

"Властями САР во взаимодействии с Центром по примирению сторон обеспечен выход из лагеря "Рукбан" девяти беженцев — пяти мужчин и четырёх детей", — отметил Игнасюк.

Кроме того, Игнасюк сообщил о происшествии в Хаме, где один сирийский военный погиб в результате снайперского огня от рук террористов из Ирлы. Огонь открыли по позициям сирийских правительственных сил в районе Кавкаба.

Тем временем ФСБ раскрыла канал вербовки террористов в Тюмени. Задержаны два религиозных деятеля, готовившие отправку 19 человек в Сирию и собиравшие деньги на нужны террористов. Также они распространяли радикальную идеологию в Сети.

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