Сладков о сборах на храм: нужно проверить законность принудительных выплат

Военкор Александр Сладков в Telegram-канале, комментируя арест генералов из парка "Патриот", поднял вопрос о сборах денег с офицеров на строительство Главного храма ВС.

Сладков сообщил: "В один год с офицеров полка собрали 13-ую зарплату. Каждый офицер написал, что добровольно расстаётся с этой суммой. На храм. Самое интересное, сдавали даже мусульмане. Добровольно. И контрактники".

Он также выразил сомнение в законности подобных сборов: "Будут ли с этим разбираться? Повторяю, может это и законно. Проверят или нет?".

Ранее, 5 августа, стало известно, что арестован директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, а также задержан замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал Владимир Шестеров. По версии Следкома, генералы ответственны за хищение средств, выделенных для функционирования парка "Патриот".

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