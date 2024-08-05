Сладков о сборах на храм: нужно проверить законность принудительных выплат

Военкор Александр Сладков в Telegram-канале, комментируя арест генералов из парка "Патриот", поднял вопрос о сборах денег с офицеров на строительство Главного храма ВС.
Сладков сообщил: "В один год с офицеров полка собрали 13-ую зарплату. Каждый офицер написал, что добровольно расстаётся с этой суммой. На храм. Самое интересное, сдавали даже мусульмане. Добровольно. И контрактники".
Он также выразил сомнение в законности подобных сборов: "Будут ли с этим разбираться? Повторяю, может это и законно. Проверят или нет?".
Ранее, 5 августа, стало известно, что арестован директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, а также задержан замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал Владимир Шестеров. По версии Следкома, генералы ответственны за хищение средств, выделенных для функционирования парка "Патриот".
Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Россиянам посоветовали покинуть Бангладеш из-за протестов
В связи с волнениями, охватившими Бангладеш, российское посольство в Дакке рекомендует гражданам России подумать о возможности вернуться на родину, как только позволит обстановка.
Трамп: победив на выборах в США, я добьюсь переговоров Путина и Зеленского
Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы 5 ноября он сразу лично обратится к лидерам РФ и Украины и призовёт коллег начать переговоры.
Земфира* отчитала депутата Журову за нападки на россиянок на Олимпиаде: "Ваши слова — ноль"
Певицу Земфиру* вывели из себя слова депутата Светланы Журовой, которая раскритиковала российских теннисисток, завоевавших серебро на Олимпиаде в Париже.
Нугзару Папаве заочно вынесен приговор за убийство Япончика
Московский городской суд вынес заочный приговор Нугзару Папаве, назначив ему 16 лет колонии строгого режима. Папава обвиняется в соучастии в убийстве известного вора в законе Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик.