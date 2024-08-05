Скоро в армии: экзоскелеты с "третьей рукой" облегчат службу пулемётчиков

До конца 2024 года пулемётчики ВС РФ начнут получать серийные образцы боевого снаряжения с экзоскелетом. Об этом RT рассказал гендиректор "Хамари" Евгений Батаев. По его словам, ключевой особенностью экзоскелета станет "третья рука", которая облегчает переноску и ведение огня из пулемёта.

Также компания разработала общевойсковую версию снаряжения с экзоскелетом и модификацию для эвакуации раненых одним бойцом. Все модели представят на форуме "Армия". По мнению экспертов, применение экзоскелетов имеет ряд нюансов, однако эти устройства нужны для повышения защищённости бойцов и снижения их утомляемости при переноске тяжёлых грузов.

Гендиректор предприятия "Хамари" сообщил RT о скором запуске серийного производства комплекта КБС с экзоскелетом для пулемётчиков ВС РФ в зоне СВО.

"Модификация КБС с экзоскелетом проходит испытания в войсках. Ждём отзывов от пулемётчиков. По итогам доработаем изделие и запустим в серийное производство. Надеемся, в сентябре или осенью", — рассказал Батаев.

По его словам, масса экзоскелета составляет 11 кг.

"Третья рука" — это приспособление для удобного удержания пулемёта. "Рука" одним концом упирается в рельс на спине, её можно перекинуть через ключицу — так удобнее стрелять лёжа. Или зафиксировать под мышкой — для стрельбы стоя. Пулемётчик с "третьей рукой" становится мобильной огневой турелью. Особенно "третья рука" важна при применении системы бесперебойной подачи патронов "Скорпион", — пояснил Батаев.

Опрошенные RT эксперты положительно оценили интеграцию экзоскелета в экипировку пулемётчиков ВС РФ. По мнению аналитиков, подобный КБС облегчит их боевую работу.

Фото: сommons.wikimedia.org/Tracy Robillard (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)