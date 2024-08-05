Берлин может достичь требуемых от военно-политического блока НАТО расходов на оборону в 2% ВВП с помощью ремонта дорог. Об этом пишет издание Handelsblatt.
Блок НАТО позволяет членам альянса самостоятельно выбирать способы распределения оборонных средств, и Берлин намерен воспользоваться предложенной гибкостью. Источник из правительства ФРГ сообщил изданию, что немцы планируют модернизировать дороги и мосты, которые могут быть использованы для проезда военной техники.
Эти затраты будут записаны в качестве расходов на оборону. Ранее глава правительства федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал ЕС создать оборонительный союз с Россией.
Фото: commons.wikimedia.org/Ansgar Koreng (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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