Скандал в парке "Патриот": задержан директор Ахмедов по обвинению в мошенничестве

Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был задержан по подозрению в участии в мошеннических схемах. Об этом сообщил Следком.
"Если каток правосудия все-таки поехал, он не остановится. Ждём, когда СК займётся "Оздоровлением Волги" и другими нацпроектами", — считает волонтёр Алексей Живов.
Помимо Ахмедова, задержан также генерал-майор Владимир Шестеров, замначальника главного управления инновационного развития Минобороны. По версии следствия, оба подозреваются в хищении бюджетных средств.
По данным следователей, указанные лица с соучастниками причастны к хищению средств из бюджета, выделенных на обеспечение функционирования парка "Патриот", а также конгрессно-выставочного центра.
Фото: commons.wikimedia.org/Георгий Долгопский (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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