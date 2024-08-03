Электросамокаты на поле боя: станут ли они частью ВС РФ?

В зоне СВО российские бойцы задействовали электросамокаты для оперативной доставки провизии и воды на позиции. Военные утверждают, что они позволяют быстро и бесшумно передвигаться между позициями и уворачиваться от обстрелов. Полковник Ходарёнок в беседе с "Газетой.Ru" усомнился в перспективе создания "самокатных войск" в ВС РФ.

Помимо электросамокатов, армия России использует в зоне СВО и другую нештатную технику, включая кроссовые мото и багги. Такая техника позволяет за минуты преодолевать нейтральную полосу, добираться до первого рубежа обороны противника и выполнять задачи, такие как штурм опорников.

Перед тем как анализировать применение этой техники в боях, Ходарёнок предлагает обратить внимание на причины её появления. В современных условиях одной из главных угроз для бойцов и техники стали БПЛА, особенно FPV-дроны. Сегодня они наносят существенные потери личному составу и технике, и ВС любой страны оказались не готовы к противостоянию.

Если раньше дроны использовались для разведки, то сейчас они выполняют гораздо больше функций. Дроны точечно бьют по целям, корректируют огонь ракетных войск и артиллерии, осуществляют разведку и подсветку целей для "Краснополя", "Китолов" и "Смельчака", оказывают огневую поддержку штурмовикам и координируют их действия. Кроме того, они используются в качестве ретрансляторов связи и средств радиоэлектронной разведки и РЭБ.

Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution 4.0 International)