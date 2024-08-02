ЧВК и малийская армия понесли тяжёлые потери в Мали

Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК и 47 солдат в боях в Мали

В конце июля на севере Мали погибли 84 "музыканта" и 47 солдат правительственных войск, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление повстанцев CSP-PSD.

Мохамед Эль-Маулуд Рамадан как представитель отметил, что более 30 солдат ранены, семерых пленили, а значительное количество военной техники: танки, оружие и транспорт, было захвачено, либо уничтожено. Малийская армия отказалась от комментариев.

Сообщение о нападении боевиков поступило 26 июля. Генштаб Мали утверждал, что в тот момент удалось отбить атаку. Два дня спустя туареги объявили о разгроме колонны военных Мали и бойцов ЧВК в боях за Тинзауатен.

По данным AFP, малийская армия отступила, потеряв 17 человек. Reuters привел данные, согласно которым погибли двое солдат, ещё 10 получили ранения. Также сообщалось об уничтожении 20 повстанцев и транспорта. Экс-сотрудник миссии ООН в городе Кидала сообщил, что бои шли несколько дней, и были убиты или взяты в плен от 15 бойцов "Оркестра".

ЧВК утверждает, что ожесточённые бои с "Координационным движением Азавад" (CMA) и запрещённой в РФ группировкой террористов "Аль-Каида в Сахеле"* (JNIM) продолжались с 22 по 27 июля. Признали потери, но не уточнили количество.

Бойцы ЧВК несколько лет обеспечивали безопасность объектов и месторождений в Мали и других странах Африки. В 2021 году Сергей Лавров сообщил, что малийское правительство привлекло "частную военную компанию из России" для борьбы с терроризмом. После событий лета 2023 года Лавров заявил, что руководство Мали установило контакты с Москвой, и военные инструкторы России продолжили свою работу.

*Запрещённая в РФ группировка террористов.

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