Военный эксперт Ходаренок: ВДВ России нуждаются в реформах

Сегодня Воздушно-десантные войска РФ отмечают профессиональный праздник. Однако, по мнению обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходарёнка, российские ВДВ нуждаются в радикальных реформах. Без них бойцы могут понести значительные и неоправданные потери в текущем и будущих конфликтах.

Ходаренок отмечает, что сегодня ВДВ выполняют особо ответственные задачи в зоне СВО, проявляя героизм. За время проведения спецоперации 70 десантников получили звание Героя России. В текущих боевых условиях ВДВ используются по большей части как хорошо подготовленная пехота, а не по прямому назначению.

Единственный воздушный десант, высаженный 24 февраля 2022-го в Гостомеле Киевской области, показал известные всем результаты. Проведение полномасштабных воздушно-десантных операций требует господства в воздухе и подавления вражеских ПВО полном объёме.

Для успешного выполнения задач ВДВ необходима реорганизация структуры и оснащение тяжёлой техникой. Полковник Ходарёнок предлагает заменить лёгкую бронетехнику на тяжёлые БМП, танки Т-14 или их аналоги, а также оснастить дивизии необходимым количеством беспилотных аппаратов различного назначения.

"Вместо БМД с алюминиевой броней должны быть тяжёлые машины на основе разработки БМП Т-15. Танковый полк должен иметь Т-14 или следующие разработки на данной основе, а артиллерийский — орудия типа 2С35 "Коалиция-СВ", — считает военный.

Воздушно-десантные войска, по мнению Ходарёнка, должны сохранить свою численность и традиции, но для обеспечения их боеспособности необходимо изменить организационно-штатную структуру и оснастить бойцов современным вооружением. В противном случае ВДВ будут нести неоправданные потери в будущих конфликтах.

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