В Белгородской области поздравление с Днём ВДВ оказалось с изображением десантника ВСУ

В Белгородской области произошёл инцидент с поздравлением десантников: глава Ракитянского района Анатолий Климов опубликовал открытку с украинским военным. Фото, размещённое утром на странице Климова на сайте ВКонтакте, быстро заменили. Как сообщает "Подъём", сам Климов подчеркнул, что произошла ошибка.
"Девочки выбрали фотографию без умысла, к счастью, рассмотрели вовремя. Они не понимают, что на ней за вертолёт и боец. Честно, надо отругать, но понимаю: откуда девочки знают", — сообщил Климов.
СМИ обратили внимание, что аналогичное изображение появилось на канале блогера Юрия Подоляки. На снимке, вызвавшем путаницу, был изображён десантник ВСУ с трезубцем на берете на фоне вертолёта ВВС США Apache и флага десантников ВС РФ. После того как обнаружили, что фото содержит ошибки, Климов и Подоляка заменили картинки на корректные.
Фото: commons.wikimedia.org/Schekinov Alexey Victorovich (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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