Совместные учения "Огненный щит-2024": Молдавия, Румыния и США объединяют силы

С 5 по 23 августа румынские, молдавские и американские войска проведут совместные учения "Scutul de foc-2024" или "Огненный щит" на полигонах Молдовы. Об этом пишет МО республики.
"Национальная армия проведёт многонациональные учения "Огненный щит-2024". В них будут задействованы молдавские, румынские и американские солдаты, учения направлены на повышение оперативной совместимости личного состава", — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
В учениях задействованы военно-технические подразделения и артиллерия Национальной армии Молдавии. Мероприятие пройдёт в соответствии с планом подготовки и организуется ежегодно с 2015-го. В МО также сообщили, что в рамках учений будет осуществляться перемещение военной техники по дорогам республиканского значения.
Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994-го страна сотрудничает с блоком НАТО в рамках плана партнёрства. С приходом к власти Майи Санду в стране стали часто проводиться учения с участием ВС США, Британии, ФРГ и Румынии.
Представители МО Молдавии хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести оружие. В частности, министр Анатолий Носатый говорил о необходимости создать системы ПВО. Сама Санду подчёркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с Альянсом.
Фото: flickr.com/U.S. Army Europe Images from Heidelberg (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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