Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.08.2024 : 86,1091
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.08.2024 : 93,5149
РБК-Украина: ГУР ударило по авиабазе РФ в Сирии
  1. Главная
  2. Мир

РБК-Украина: ГУР ударило по авиабазе РФ в Сирии

Российская авиабаза "Кувейрес" в Сирии подверглась атаке со стороны ГУР Минобороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах страны.

По информации источника, в конце июля ГУР провело спецоперацию, в рамках которой была атакована авиабаза ВС России "Кувейрес", расположенная к востоку от Алеппо. Утверждается, что боевики ГУР из группировки "Химик" нанесли удар по российской системе РЭБ и другим целям с помощью дронов.

Кроме того, 28 июля колонна бойцов ЧВК и правительственных войск Мали попала в засаду туарегов. Несколько человек были взяты в плен, а туареги заявили о разгроме колонны и повреждении вертолёта, который потерпел крушение в городе Кидаль. Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил о причастности ведомства к атаке на бойцов "музыкантов" в Мали. Ранее Украину обвинили в попытке сорвать планы РФ в Африке.

Фото: flickr.com/JarrahTree (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

В тюрьмах США исчезли данные о нескольких россиянах

В тюрьмах США исчезли данные о нескольких россиянах

Данные о некоторых гражданах РФ, отбывающих тюремный срок в Америке, исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем на фоне слухов о возможном обмене заключёнными, пишет РИА Новости.

Читать полностью
Журналист из США Хинкл заявил о близости краха Запада после убийства Хании

Журналист из США Хинкл заявил о близости краха Запада после убийства Хании

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Запад перешёл все границы на международной арене и теперь находится на грани краха. В своей публикации в соцсети X он отметил несколько событий, которые, по его мнению, указывают на ухудшение ситуации.

Читать полностью

Общество

Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу

Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу

История о матери погибшего солдата, которая оспаривает право бывшего мужа на получение денежной компенсации после смерти сына, вызвала резонанс в суде. Женщина утверждает, что отец не участвовал в воспитании ребенка и не заслуживает выплат.

Читать полностью
Суд принял иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук

Суд принял иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук

Московский Савеловский районный суд зарегистрировал исковое заявление от создательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Информация об этом появилась в судебных документах 30 июля, что привлекло внимание издания "Ведомости".

Читать полностью

Новости