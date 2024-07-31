Российская авиабаза "Кувейрес" в Сирии подверглась атаке со стороны ГУР Минобороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах страны.

По информации источника, в конце июля ГУР провело спецоперацию, в рамках которой была атакована авиабаза ВС России "Кувейрес", расположенная к востоку от Алеппо. Утверждается, что боевики ГУР из группировки "Химик" нанесли удар по российской системе РЭБ и другим целям с помощью дронов.

Кроме того, 28 июля колонна бойцов ЧВК и правительственных войск Мали попала в засаду туарегов. Несколько человек были взяты в плен, а туареги заявили о разгроме колонны и повреждении вертолёта, который потерпел крушение в городе Кидаль. Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил о причастности ведомства к атаке на бойцов "музыкантов" в Мали. Ранее Украину обвинили в попытке сорвать планы РФ в Африке.

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