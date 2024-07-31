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Марков заявил о праве РФ бить по ВСУ в других странах после атаки в Сирии
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Марков заявил о праве РФ бить по ВСУ в других странах после атаки в Сирии

Политолог Сергей Марков в Telegram-канале заявил о необходимости ВС РФ принять вызов после атаки ГУР Украины на российских военных в Сирии. Марков подчеркнул, что это событие стало прецедентом. Эксперт предложил составить список государств, где присутствуют украинские боевики.

"ГУР заявляет, что они ударили по российским бойцам в Сирии. Россия обязана принять вызов. Есть много стран, где можно нанести удар по военным Украины, которые проходят там обучение для участия в боевых действиях против России", — написал Марков.

Ранее стало известно, что подразделение ГУР "Химик" нанесло удар по российской военной технике на авиабазе Кувейрес, расположенной к востоку от Алеппо. В результате атаки был уничтожен мобильный комплекс РЭБ ВС РФ, а затем беспилотники атаковали другие военные объекты на авиабазе. МО России пока не дало комментариев по этому поводу.

До этого также сообщалось об атаке на колонну бойцов ЧВК в Мали, в результате которой погибло от 20 до 50 бойцов. По данным Baza, несколько единиц техники и вертолёт Ми-24, прикрывавший военных, были уничтожены. Минобороны России не комментировало и эту информацию.

Фото: flickr.com/OPCW from The Netherlands (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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