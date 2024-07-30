Малийский политолог Адама Диабатэ заявил, что ЧВК, понёсшая потери в Мали, могла столкнуться в ходе боёв со спецназом стран НАТО. Об этом он сообщил РИА Новости. Известно, что с 22 по 27 июля велись ожесточённые бои в районе Тинзаутина в Мали, в результате были потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда.

Диабатэ отметил: "Позавчера и до этого мы сталкивались со спецназом НАТО. И это то, чего стоило ожидать с учётом механизмов геополитики и ситуации, в которую себя загнал Запад".

Эксперт добавил: "Мы столкнулись со спецназом, их действия были спланированы посекундно: тактика, логистика, эвакуация, штурмовые группы. Всё как на Западе. Так что это мог быть спецназ Запада под прикрытием".

Ранее издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов инструкторами Киева на мавританской территории. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что сотрудничество Украины с террористами в Сахеле не удивляет, поскольку киевский режим неоднократно прибегал к террористическим методам. Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям противника.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)