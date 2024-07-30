По городу Тинхаватин в Мали произошёл авиаудар в ответ на нападение боевиков на бойцов ЧВК и военнослужащих малийских ВС 28 июля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В ходе боёв за город ЧВК и ВС Мали понесли потери — десятки человек. В результате последовавшего авиаудара база туарегов была полностью разбита, как и 40 террористов, пытавшихся покинуть город на грузовике. Выжившие штурмовик и боевой медик всё ещё в плену, пишет издание.
Ранее сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин призвал освободить пленных бойцов ЧВК. По его словам, необходимо сделать всё возможное, чтобы вызволить их из плена "басмачей" и вернуть домой.
Кроме того, Власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов инструкторами Украины, пишет сенегальское издание Senenews. Власти Мали немедленно связались с коллегами из Мавритании по дипломатическим каналам. Те заявили, что не участвуют в конфликтах на территории Мали и не поддерживают туарегов из "Координации движений Азавада".
"Азавадские сообщили об уничтожении транспорта золотоискателей из других стран. Промалийский блогер Шоди Аг пишет о более чем 10 ликвидированных боевиках, другие источники говорят о 40 погибших. По неподтвержденым данным удары были нанесены не беспилотниками Мали, а Bayraktar Akıncı ВВС Буркина-Фасо", — пишет канал Departamente.
Фото: flickr.com/Alfred Weidinger from Vienna, Austria (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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