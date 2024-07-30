Истребитель V поколения F-35, единственный такой у Запада, не будет готов к участию в реальных боях до 2025 года из-за проблем с программным обеспечением. Об этом пишет The Telegraph. По словам автора Экса, F-35 с первоначально установленными процессорами и ПО не обладает рядом обещанных возможностей.

"Датчики работают с меньшим охватом, а сам борт не совместим со всеми новейшими снарядами", — отмечается в статье.

Журналист подчёркивает, что истребители будут готовы только после обновления ПО, что потребует дополнительных затрат времени и средств.

"Полная боеготовность наступит лишь с обновлением ПО Technology Refresh 3 (TR-3), которое будет установлено на новых самолётах и за дополнительные деньги — на старых," — пишет Экс.

Он уточняет, что F-35 не будут готовы к использованию до следующего года. Командующий ВВС США в ЕС Джеймс Хеккер ранее признал проблемы с новым программным обеспечением.

"Не надейтесь, что неприятности с TR-3 закончились", — предупредил Хеккер на Королевском авиашоу в Лондоне. Пентагон недавно сообщил о принятии на вооружение первых трёх усовершенствованных F-35 и ожидает дальнейшего продолжения поставок.

Фото: сommons.wikimedia.org/Airman 1st Class Alexander Cook (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)