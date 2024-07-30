Первый зампред комитета Совфеда по обороне Владимир Чижов прокомментировал гибель бойцов ЧВК в Мали в интервью для Daily Storm. Сенатор выразил сомнение в причастности Украины к нападению на российских бойцов.

"Я на украинские источники не ориентируюсь. Что там произошло — детали пока отрывочные", — заявил Чижов на конференции "Россия сегодня".

Сенатор также подчеркнул, что в этой части Африки идут "серьёзные интеграционные процессы". Например, Буркина-Фасо, Нигер и Мали в начале июля объявили о создании конфедерации.

"Понятно, это кому-то не нравится. И их в числе на первом месте не Украина. Даже не Америка, а Франция, колониями которой были страны, и от её ига постарались избавиться", — добавил Чижов.

Он отметил, что возможны провокационные действия, но делать выводы стоит только после получения более полной информации. Так, 26 июля Генштаб Мали сообщил, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков близ Тин-Заутин. Военные заявили, что дали отпор сепаратистам.

Спустя два дня повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они "разгромили колонну малийской армии и российских бойцов" и захватили принадлежавшую им технику. Боевики утверждали, что убили и пленили десятки малийских солдат и бойцов ЧВК. Среди погибших оказался администратор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин "Белый".

В ЧВК сообщили, что бойцы несколько дней сражались с превосходящими силами повстанцев из "Координационного движения Азавад" (CMA) и террористами "Аль-Каиды"*. Среди погибших также был командир 13 штурмового отряда Сергей Шевченко "Пруд".

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что сепаратисты в Мали получили информацию, позволившую провести успешную операцию против российских штурмовиков. Kyiv Post опубликовал фото малийских повстанцев с флагом Украины, назвав это свидетельством поддержки туарегов Киевом. ЧВК "Вагнер" действует в Мали несколько лет, обеспечивая безопасность разных структур и месторождений.

*"Аль-Каида в Сахеле" — организация, признанная террористической, запрещена в РФ.

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