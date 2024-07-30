Туареги, участвующие в вооружённых столкновениях в Мали, официально опровергли данные о сотрудничестве с ВСУ. В своём заявлении представители повстанцев подчеркнули, что не имеют никаких связей с киевским режимом и действуют самостоятельно.
Ситуация в Мали остаётся напряжённой. В последние недели в регионе активизировались бои между повстанцами и правительственными силами, поддерживаемыми ЧВК. Ожесточённые столкновения привели к значительным потерям с обеих сторон. Однако информация о причастности Украины к этим событиям вызвала широкий резонанс в СМИ. Распространённая в сети информация о выкупе у туарегов плененных в Мали бойцов ЧВК не соответствует действительности, пишет Telegram-канал Mash.
"С представителями террористов идут переговоры о выкупе. По одной из версий "музыканты" предлагали 100 000 долларов за каждого", — сообщает канал.
Также было опубликовано видео предположительно с бойцами, находящимися в плену. Сообщается, что речь может идти о штурмовике и медике. Ранее ветеран компании Марат Габидуллин "Дед Мартин" рассказал "Ленте.ру", что разгром колонны туарегами в Мали стал возможен из-за ошибок руководства. По словам Габидуллина, погода не могла стать причиной, поскольку у бойцов большой опыт ведения боевых действий в пустыне.
Фото: commons.wikimedia.org/Hamdanmourad (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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