Американский чиновник заявил РИА Новости, что Штаты провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Однако не уточнил, был ли этот запуск успешным.

"Армия и ВМС недавно провели испытание гиперзвуковой системы на станции на базе Космических сил Америки на мысе Канаверал в штате Флорида. Это испытание — важный этап в разработке гиперзвуковой технологии", — сообщил чиновник.

Он отметил, что в ходе теста были получены ценные данные для дальнейшего прогресса Пентагона в области гиперзвукового оружия. Ранее СМИ сообщали, что на прошлой неделе должно было пройти испытание гиперзвуковой ракетной LRHW Dark Eagle в Карибском море. Система разрабатывается корпорацией Lockheed Martin, и её ввод в строй был запланирован на 2023-ий. Однако сроки отложили, несмотря на отставание американцев в данной сфере от Москвы и Пекина, где гиперзвуковое оружие уже поступило на вооружение армий двух держав.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Army photo by Spc. Karleshia Gater (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)