Сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин заявил, что тела бойцов ЧВК, погибших в ходе столкновений с повстанцами в Мали, должны быть возвращены в Россию, а попавшие в плен — освобождены.
"Надо сделать всё, чтобы вызволить наших парней из плена басмачей и забрать тела погибших героев. Всех с честью похоронить. Живых — вернуть домой и принять как героев", — подчеркнул Рогозин.
Вчера Reuters и AP сообщили, что повстанческое движение CSP-PSD опубликовало заявление. В нём утверждалось, что в ходе боёв в Тинзауатене на севере Мали близ границы с Алжиром туареги "разгромили колонну малийской армии и российских бойцов ", захватив авто и бронетехнику.
Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил: "Противник понёс огромные потери", добавив, что некоторые малийские солдаты и бойцы ЧВК оказались в плену.
В ЧВК рассказали, что бойцы 13 штурмового отряда под командованием Сергея Шевченко и военные армии Мали вели ожесточённые бои с боевиками из "Координационного движения Азавад" и "Аль-Каиды в Сахеле"* (JNIM, запрещённая в РФ террористическая группировка) в районе Тинзаутена с 22 по 27 июля.
Из-за прибытия подкреплений к врагу и массированных атак солдаты понесли потери. В ЧВК сообщили, что повстанцы смогли нарастить силы до 1000 человек во время песчаной бури. В этих боях погиб и Шевченко, который в последней радиограмме передал, что бойцы "остались втроём", но продолжили сражаться.
Также 29 июля представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что туареги "получили от Киева информацию и не только, позволившую провести военную операцию" против бойцов РФ.
*Запрещённая в РФ террористическая группировка.
Фото: commons.wikimedia.org/Russian Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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