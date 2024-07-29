Герой России Рустем Клупов заявил, что поражение колонны ЧВК, попавшей в засаду туарегов в Мали, требует глубокого анализа для предотвращения подобных инцидентов. По имеющимся данным, российская ЧВК оказывала помощь национальным ВС Мали и понесла значительные потери: десятки бойцов погибли, несколько попали в плен.

"К провалам всегда приводят ошибки в оценке противника, в планировании операции. Значит, причину стоит искать в работе штаба, в отделах разведки и планирования. Надо понять, была ли утечка информации", — объяснил Клупов "МК".

Кроме того, Клупов указал на изменения в тактике туарегов, которые могут быть следствием вмешательства третьих сил.

"Иными словами, кто-то мог снабдить террористов разведанными. Одно из правил гласит: очередного нападения ждите там, где всегда спокойно. Частично и погодные условия способствовали потере вертолётов", — добавил он.

Он подчеркнул, что это поражение негативно скажется на оперативно-тактическом положении в Африке.

"Оно может снизить рейтинги и способствовать росту присутствия других сил в регионе", — отметил Клупов.

Он также рекомендовал провести проверку планирования для других отрядов ЧВК, возможно, приостановить активные операции до прояснения ситуации, а также пересмотреть стратегию.

Фото: commons.wikimedia.org/Информационное агентство БелТА (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)