Герой России Рустем Клупов заявил, что поражение колонны ЧВК, попавшей в засаду туарегов в Мали, требует глубокого анализа для предотвращения подобных инцидентов. По имеющимся данным, российская ЧВК оказывала помощь национальным ВС Мали и понесла значительные потери: десятки бойцов погибли, несколько попали в плен.
"К провалам всегда приводят ошибки в оценке противника, в планировании операции. Значит, причину стоит искать в работе штаба, в отделах разведки и планирования. Надо понять, была ли утечка информации", — объяснил Клупов "МК".
Кроме того, Клупов указал на изменения в тактике туарегов, которые могут быть следствием вмешательства третьих сил.
"Иными словами, кто-то мог снабдить террористов разведанными. Одно из правил гласит: очередного нападения ждите там, где всегда спокойно. Частично и погодные условия способствовали потере вертолётов", — добавил он.
Он подчеркнул, что это поражение негативно скажется на оперативно-тактическом положении в Африке.
"Оно может снизить рейтинги и способствовать росту присутствия других сил в регионе", — отметил Клупов.
Он также рекомендовал провести проверку планирования для других отрядов ЧВК, возможно, приостановить активные операции до прояснения ситуации, а также пересмотреть стратегию.
Фото: commons.wikimedia.org/Информационное агентство БелТА (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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