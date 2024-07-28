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БПЛА MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-24 ВКС РФ над Сирией
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БПЛА MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-24 ВКС РФ над Сирией

Два беспилотных аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper коалиции во главе с Америкой опасно сблизились с бортами Су-24 ВКС России в небе Сирии 27 июля. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению сторон Олег Игнасюк.

"27 июля на высоте 6 500 метров в районе Эс-Сухне зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением двух аппаратов MQ-9 Reaper с самолётами Су-24 ВКС РФ, совершавшими плановый полёт в небе Сирии. Российские лётчики своевременно приняли меры для предотвращения столкновения", — заявил Игнасюк.

Игнасюк также отметил, что в районе Эт-Танф зафиксировано восемь нарушений в воздушном пространстве САР со стороны авиации коалиции: двумя парами F-15 и двумя парами A-10. Кроме того, за сутки было девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019-го, связанных с несогласованными полётами беспилотников коалиции.

Также было сообщено о продолжающихся боях в Сирии. В идлибской зоне зафиксирован один обстрел позиций сирийских войск со стороны террористов в провинции Алеппо. В результате снайперского огня из района Кафер-Нуран по позициям сирийских сил в районе Кафер-Халаб погиб один сирийский военнослужащий.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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