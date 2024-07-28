Новая большая война может начаться уже через 48 часов. Опубликованы кадры, подтверждающие намерения Израиля. По данным источников, конфликт между Израилем и Ливаном может разразиться в ближайшее время.

Один из инсайдеров, ссылаясь на собеседников в западном дипсообществе, сообщил, что представители Вашингтона и ряда других стран не сомневаются: Тель-Авив пойдёт на эскалацию. Это вопрос двух суток. Америка пытается отговорить Израиль от атак на крупные ливанские города, на Бейрут, но перспективы сомнительны.

В связи с этим Штаты работают над обеспечением безопасности израильского неба на случай обострения и ударов "Хезболлы". Опубликованные "Царьградом" кадры показывают движение бронетехники ЦАХАЛ в северном направлении — к ливанской границе.

Ранее прогремел удар по контролируемой ЦАХАЛ части Голанских высот. Израиль обвинил "Хезболлу", заявив, что погибли дети. Ожидается, что Тель-Авив может использовать это как повод для начала войны с Бейрутом. Авиаперевозчик MEA сдвигает прибытие самолётов в Бейрут на более позднюю дату из-за угрозы ударов. Глава МИД Израиля заявил о возможном начале полномасштабной войны, а премьер Биньямин Нетаньяху прервал визит в Америку и вернулся в Тель-Авив.

Представители Израиля говорят о войне с "Хезболлой", тесно связанной с Ираном, но не о прямой войне с Ливаном, где данное формирование играет политическую роль. В Израиле уже ощущается подготовка к войне, местное телевидение в "режиме СВО": отмена развлекательных программ, круглосуточное вещание.

Фото: flickr.com/Israel Defense Forces (Commons Attribution 2.0 Generic license)