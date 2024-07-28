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RT: ВСУ быстро сдуваются, утратив контроль над небом
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RT: ВСУ быстро сдуваются, утратив контроль над небом

Военный корреспондент RT Андрей Филатов в репортаже из Красногоровки заявил, что ВСУ стремительно теряют позиции после утраты контроля над небом.

"Когда мы отобрали небо, противник очень быстро начал сдуваться", — сообщил Филатов.

Он отметил, что ВС Украины эффективно ведут бои лишь в комфортных условиях. Несмотря на то, что контроль над небом держала Украина, российские бойцы продвигались вперёд малыми группами и искали возможности лишить врага снабжения.

Отвечая на вопросы о прогнозах по Красногоровке, Филатов указал на аналогичную ситуацию со стороны Авдеевки, где он также принимал участие.

"Ту Красногоровку забрали мы относительно целой, а ВСУ сравняли её с землей. То же самое будет с этой Красногоровкой, если ВСУ получат достаточно боеприпасов", — подчеркнул он.

Филатов также отметил, что украинские силы контролируют подъезды с юга с помощью дронов FPV, и артиллерия начнёт разрушать город.

"Потом у пропагандистов Украины будет стандартный облёт и посты — мол, Русский Мир пришел. Обмылки. Сами не строили, потому и не берегут", — добавил военкор.

Фото: commons.wikimedia.org/Auledas (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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