Военный корреспондент RT Андрей Филатов в репортаже из Красногоровки заявил, что ВСУ стремительно теряют позиции после утраты контроля над небом.
"Когда мы отобрали небо, противник очень быстро начал сдуваться", — сообщил Филатов.
Он отметил, что ВС Украины эффективно ведут бои лишь в комфортных условиях. Несмотря на то, что контроль над небом держала Украина, российские бойцы продвигались вперёд малыми группами и искали возможности лишить врага снабжения.
Отвечая на вопросы о прогнозах по Красногоровке, Филатов указал на аналогичную ситуацию со стороны Авдеевки, где он также принимал участие.
"Ту Красногоровку забрали мы относительно целой, а ВСУ сравняли её с землей. То же самое будет с этой Красногоровкой, если ВСУ получат достаточно боеприпасов", — подчеркнул он.
Филатов также отметил, что украинские силы контролируют подъезды с юга с помощью дронов FPV, и артиллерия начнёт разрушать город.
"Потом у пропагандистов Украины будет стандартный облёт и посты — мол, Русский Мир пришел. Обмылки. Сами не строили, потому и не берегут", — добавил военкор.
Фото: commons.wikimedia.org/Auledas (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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