Две бригады ВСУ сбежали с позиций к западу от Очеретино, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube.

"Два батальона ВСУ были окружены русскими в котле между Лозоватским и Прогрессом, а затем пошли сообщения, что войска Киева вышли из района, не подчиняясь приказам командования", — отметил он.

По словам эксперта, для украинских боевиков складывается критическая ситуация в направлении Покровска.

"Факт в том, что они бежали без приказа, и для меня это самый важный факт о конкретном событии", — резюмировал Меркурис.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль сёла Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс — к северу от неё, это рубеж обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение позволит ВС РФ вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ на Донбассе. Накануне МО сообщило, что группировка "Центр" освободила Лозоватское севернее Прогресса.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)