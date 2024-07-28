Две бригады ВСУ сбежали с позиций к западу от Очеретино, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube.
"Два батальона ВСУ были окружены русскими в котле между Лозоватским и Прогрессом, а затем пошли сообщения, что войска Киева вышли из района, не подчиняясь приказам командования", — отметил он.
По словам эксперта, для украинских боевиков складывается критическая ситуация в направлении Покровска.
"Факт в том, что они бежали без приказа, и для меня это самый важный факт о конкретном событии", — резюмировал Меркурис.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль сёла Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс — к северу от неё, это рубеж обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение позволит ВС РФ вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ на Донбассе. Накануне МО сообщило, что группировка "Центр" освободила Лозоватское севернее Прогресса.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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