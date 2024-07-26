В строительстве завода турецкой компании Baykar по производству дронов Bayraktar на Украине "заметен прогресс", сообщил посол в Анкаре Василий Боднар изданию Euronews. Однако полное введение его в эксплуатацию состоится лишь после окончания боевых действий.

О планах строительства компания Baykar объявила летом 2022-го. В октябре того же года глава компании Халук Байрактар заявил, что предприятие намерены построить за два года. На этом заводе будут производить БПЛА Bayraktar TB2 и Akinci. Запуск был запланирован на 2025 год.

Министр по вопросам стратегических отраслей Украины Александр Камышин объявил о начале строительства в июле 2023 года. В том же месяце Киев и Анкара подписали меморандум о сотрудничестве в отраслях промышленности и технологий. Байрактар уточнил, что на строительство завода потребуется около года, после чего начнётся работа над внутренними процессами, оборудованием и организационной структурой. По прогнозам, ежегодная производительность предприятия составит около 120 беспилотников Bayraktar.

В Кремле заявили, что строительство завода по производству Bayraktar "подпадает под тему демилитаризации" и только "продлит страдания украинцев".

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)