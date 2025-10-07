Голливуд отдыхает: Джеки Чан снимает новый блокбастер там, где никто не ожидал

Когда кажется, что эпоха классических боевиков осталась позади, Джеки Чан снова доказывает обратное. Легендарный актёр и режиссёр возвращает на экраны свою знаменитую серию — "Доспехи Бога". Новая, четвёртая часть с подзаголовком "Ультиматум" будет снята в Казахстане, и именно там пройдёт основная часть съёмок.

Официальное подтверждение поступило от казахстанской студии Salem Entertainment, которая раскрыла детали недавнего визита Джеки Чана в Алматы.

"Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алматы. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы — "Доспехи Бога: Ультиматум". Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане", — сообщили в Salem Entertainment.

Культовая история возвращается

Первый фильм "Доспехи Бога" вышел в 1986 году и стал мировым хитом. Тогда Джеки Чан не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве режиссёра, каскадёра и постановщика трюков. Сюжет, сочетающий комедию, приключения и зрелищный экшен, быстро завоевал сердца зрителей.

Вторая часть, вышедшая в 1991 году, закрепила успех, а спустя два десятилетия, в 2012-м, появился "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак". Каждая часть представляла новую главу приключений археолога и искателя артефактов, вдохновлённого духом Индианы Джонса, но с узнаваемым юмором и акробатической харизмой Чана.

Новая глава обещает вернуть зрителей в мир опасных миссий, древних тайн и головокружительных трюков. Подробности сюжета пока держатся в секрете, но известно, что фильм сохранит дух оригинала, а Казахстан станет не просто фоном, а полноправным героем картины.

Почему Казахстан

Решение снимать именно в Казахстане не случайно. В последние годы страна активно привлекает зарубежные киностудии — живописные пейзажи, современные съёмочные площадки и поддержка властей делают регион всё более востребованным.

По данным местных продюсеров, в фильме появятся сцены, снятые в горах Алатау, на территории старинных крепостей и в современных урбанистических локациях Алматы. Предполагается, что казахстанские актёры и технические специалисты также примут участие в проекте.

Таблица сравнения: три "Доспеха Бога" и грядущий "Ультиматум"

Фильм Год выхода Основное место действия Особенность Доспехи Бога 1986 Европа Смесь боевика и комедии, рекордные каскадёрские трюки Доспехи Бога 2 1991 Азия Более масштабный сюжет, участие международных актёров Миссия Зодиак 2012 Глобальное путешествие Современные технологии, мотив защиты культурного наследия Ультиматум 2026 (ожидается) Казахстан Новое поколение героев, акцент на международном сотрудничестве

Пошагово: как Джеки Чан готовится к съёмкам

Подбор локаций. В сентябре актёр лично посетил Алматы, чтобы оценить потенциал местных площадок. Работа с местными командами. Salem Entertainment займётся организацией и технической поддержкой съёмок. Подбор актёров. Ожидается участие международного актёрского состава, включая казахстанских артистов. Съёмки и постпродакшн. Основная часть съёмок стартует в 2025 году, а релиз планируется к концу 2026-го.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование региональной специфики и культуры страны, где проходят съёмки.

Последствие: потеря аутентичности и критика со стороны аудитории.

Альтернатива: вовлечение местных специалистов, использование национальных мотивов и пейзажей, как делает команда Чана в Казахстане.

А что если…

А что, если "Доспехи Бога: Ультиматум" станет не просто продолжением, а перезапуском франшизы? Возможность появления молодого напарника или преемника героя обсуждается уже не первый год. Сам Джеки Чан не раз намекал, что хочет передать эстафету новому поколению, но при этом остаться в кадре в роли наставника.

Исторический контекст

История франшизы началась почти 40 лет назад, когда Чан решил создать азиатский ответ голливудским приключенческим лентам. Успех первой части вдохновил актёра на съёмки продолжения, несмотря на многочисленные травмы во время съёмок.

Третья часть стала символом возвращения Джеки Чана к большим приключениям после перерыва, а теперь — новая эпоха. Казахстан, похоже, станет площадкой, где "Доспехи Бога" получат второе дыхание.

3 интересных факта

Во время съёмок первой части Джеки Чан едва не погиб, выполняя трюк на скале в Югославии. Фильмы франшизы собрали более 300 миллионов долларов по миру. Каждая часть включала уникальные музыкальные композиции, написанные специально под трюки Чана.

FAQ

Когда выйдет фильм "Доспехи Бога: Ультиматум"?

Релиз запланирован на конец 2026 года.

Будет ли Джеки Чан выполнять трюки сам?

Актёр продолжает лично ставить боевые сцены, хотя часть опасных эпизодов доверит дублёрам.

Где пройдут съёмки?

Основные съёмки состоятся в Казахстане — в Алматы и её окрестностях, включая горные и степные локации.

Можно ли будет увидеть казахстанских актёров в фильме?

Да, ожидается участие местных артистов и технических специалистов.

Планируется ли продолжение других фильмов Чана?

Да, весной этого года Джеки Чан намекнул на возможное возвращение к комедии "Час пик".

