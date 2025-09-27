Бронированный гигант из прошлого: в Марокко нашли динозавра, который опередил эволюцию
В горах Марокко археологи нашли ископаемого анкилозавра с одними из самых впечатляющих доспехов в истории динозавров. Этот новый вид получил название Spicomellus afer и оказался древнейшим из всех известных анкилозавров. Его шипованная броня вызывает вопросы о том, зачем она возникла: для защиты или как средство привлечения партнёров. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Первые находки
В 2021 году палеонтологи обнаружили фрагмент ребра со сросшимися шипами. Находка выглядела настолько необычной, что учёные решили провести компьютерную томографию, чтобы исключить подделку. Проверка показала: кость подлинная.
"Это было так странно, что первым делом мы сделали компьютерную томографию, чтобы убедиться, что это не подделка", — рассказала палеонтолог Сюзанна Мейдмент.
Следующие раскопки в 2023 году в горах Среднего Атласа близ Бульмана дали больше материала — фрагменты позвоночника, рёбер, таза и остеодермы.
Как выглядел Spicomellus afer
По словам Мейдмент, динозавр был низкорослым, напоминал черепаху и достигал около 4 метров в длину. На его шее находился мощный костяной воротник с десятью гигантскими шипами, самый длинный из которых достигал 87 см. Шипы торчали и из рёбер, становясь частью скелета.
Кроме того, найден 42-сантиметровый лезвиеобразный шип, предположительно располагавшийся на хвосте. Хвостовые позвонки были укреплены, что намекает на развитие защитной "булавы", известной у более поздних анкилозавров.
Половой отбор или защита?
Учёные считают, что шипы могли выполнять двойную функцию. С одной стороны, они могли служить демонстрацией силы и здоровья, подобно хвосту павлина.
"Когда мы видим у ныне живущих животных черты, которые сильно гипертрофированы и не выполняют очевидной функции, они связаны с полом", — отметила Мейдмент.
С другой стороны, мощный хвост и костяные выросты, вероятно, отпугивали хищников.
Сравнение анкилозавров
|Вид
|Период
|Особенности брони
|Функция
|Spicomellus afer
|Средняя юра (174-161 млн лет назад)
|Огромные шейные шипы, укреплённый хвост
|Демонстрация и защита
|Анкилозавры мелового периода
|145-66 млн лет назад
|Простая броня, хвостовая булава
|Защита от тероподов и других хищников
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать шипы исключительно защитой.
-
Последствие: упущение роли полового отбора.
-
Альтернатива: учитывать оба фактора — демонстрацию и отпугивание.
А что если…
А что если шипы S. afer изначально были декоративными, а затем эволюция приспособила их к обороне? Тогда у анкилозавров можно говорить о переходе от "моды" к "функциональности".
Плюсы и минусы гипертрофированных шипов
|Плюсы
|Минусы
|Привлекают партнёров
|Тяжёлые, мешают передвижению
|Отпугивают хищников
|Высокие энергетические затраты на рост
|Подчёркивают здоровье и силу
|Могут быть уязвимы при травмах
FAQ
Чем Spicomellus afer отличается от других анкилозавров?
Это самый древний представитель группы и единственный с шипами, сросшимися с рёбрами.
Почему его нашли именно в Марокко?
Регион Среднего Атласа богат юрскими отложениями, где сохраняются уникальные окаменелости.
Что лучше объясняет броню: защита или демонстрация?
Вероятнее всего, обе функции сочетались.
Мифы и правда
-
Миф: у всех анкилозавров была одинаковая броня.
-
Правда: их доспехи менялись от декоративных к чисто защитным.
-
Миф: шипы всегда были функциональны.
-
Правда: часть могла возникнуть из-за полового отбора.
-
Миф: хвостовые булавы появились только в меловом периоде.
-
Правда: их предвестники существовали уже в юрское время.
3 интересных факта
-
S. afer - первый анкилозавр, найденный в Африке.
-
Его шипы могли достигать почти метра в длину.
-
Это один из древнейших примеров сочетания декоративных и защитных функций у динозавров.
Исторический контекст
2021 год — обнаружен первый фрагмент ребра с шипами.
2023 год — найдены новые окаменелости в Среднем Атласе.
Средняя юра (174-161 млн лет назад) — время жизни Spicomellus afer.
Поздний мел — анкилозавры с хвостовыми булавами становятся "живыми танками".
