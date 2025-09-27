Бронированный гигант из прошлого: в Марокко нашли динозавра, который опередил эволюцию

В горах Марокко археологи нашли ископаемого анкилозавра с одними из самых впечатляющих доспехов в истории динозавров. Этот новый вид получил название Spicomellus afer и оказался древнейшим из всех известных анкилозавров. Его шипованная броня вызывает вопросы о том, зачем она возникла: для защиты или как средство привлечения партнёров. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Первые находки

В 2021 году палеонтологи обнаружили фрагмент ребра со сросшимися шипами. Находка выглядела настолько необычной, что учёные решили провести компьютерную томографию, чтобы исключить подделку. Проверка показала: кость подлинная.

"Это было так странно, что первым делом мы сделали компьютерную томографию, чтобы убедиться, что это не подделка", — рассказала палеонтолог Сюзанна Мейдмент.

Следующие раскопки в 2023 году в горах Среднего Атласа близ Бульмана дали больше материала — фрагменты позвоночника, рёбер, таза и остеодермы.

Как выглядел Spicomellus afer

По словам Мейдмент, динозавр был низкорослым, напоминал черепаху и достигал около 4 метров в длину. На его шее находился мощный костяной воротник с десятью гигантскими шипами, самый длинный из которых достигал 87 см. Шипы торчали и из рёбер, становясь частью скелета.

Кроме того, найден 42-сантиметровый лезвиеобразный шип, предположительно располагавшийся на хвосте. Хвостовые позвонки были укреплены, что намекает на развитие защитной "булавы", известной у более поздних анкилозавров.

Половой отбор или защита?

Учёные считают, что шипы могли выполнять двойную функцию. С одной стороны, они могли служить демонстрацией силы и здоровья, подобно хвосту павлина.

"Когда мы видим у ныне живущих животных черты, которые сильно гипертрофированы и не выполняют очевидной функции, они связаны с полом", — отметила Мейдмент.

С другой стороны, мощный хвост и костяные выросты, вероятно, отпугивали хищников.

Сравнение анкилозавров

Вид Период Особенности брони Функция Spicomellus afer Средняя юра (174-161 млн лет назад) Огромные шейные шипы, укреплённый хвост Демонстрация и защита Анкилозавры мелового периода 145-66 млн лет назад Простая броня, хвостовая булава Защита от тероподов и других хищников

А что если…

А что если шипы S. afer изначально были декоративными, а затем эволюция приспособила их к обороне? Тогда у анкилозавров можно говорить о переходе от "моды" к "функциональности".

Плюсы и минусы гипертрофированных шипов

Плюсы Минусы Привлекают партнёров Тяжёлые, мешают передвижению Отпугивают хищников Высокие энергетические затраты на рост Подчёркивают здоровье и силу Могут быть уязвимы при травмах

FAQ

Чем Spicomellus afer отличается от других анкилозавров?

Это самый древний представитель группы и единственный с шипами, сросшимися с рёбрами.

Почему его нашли именно в Марокко?

Регион Среднего Атласа богат юрскими отложениями, где сохраняются уникальные окаменелости.

Что лучше объясняет броню: защита или демонстрация?

Вероятнее всего, обе функции сочетались.

Мифы и правда

Миф: у всех анкилозавров была одинаковая броня.

Правда: их доспехи менялись от декоративных к чисто защитным.

Миф: шипы всегда были функциональны.

Правда: часть могла возникнуть из-за полового отбора.

Миф: хвостовые булавы появились только в меловом периоде.

Правда: их предвестники существовали уже в юрское время.

3 интересных факта

S. afer - первый анкилозавр, найденный в Африке. Его шипы могли достигать почти метра в длину. Это один из древнейших примеров сочетания декоративных и защитных функций у динозавров.

Исторический контекст

2021 год — обнаружен первый фрагмент ребра с шипами.

2023 год — найдены новые окаменелости в Среднем Атласе.

Средняя юра (174-161 млн лет назад) — время жизни Spicomellus afer.

Поздний мел — анкилозавры с хвостовыми булавами становятся "живыми танками".