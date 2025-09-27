Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Spicomellus защищается в лесу
Spicomellus защищается в лесу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:52

Бронированный гигант из прошлого: в Марокко нашли динозавра, который опередил эволюцию

В горах Среднего Атласа найдены останки бронированного динозавра

В горах Марокко археологи нашли ископаемого анкилозавра с одними из самых впечатляющих доспехов в истории динозавров. Этот новый вид получил название Spicomellus afer и оказался древнейшим из всех известных анкилозавров. Его шипованная броня вызывает вопросы о том, зачем она возникла: для защиты или как средство привлечения партнёров. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Первые находки

В 2021 году палеонтологи обнаружили фрагмент ребра со сросшимися шипами. Находка выглядела настолько необычной, что учёные решили провести компьютерную томографию, чтобы исключить подделку. Проверка показала: кость подлинная.

"Это было так странно, что первым делом мы сделали компьютерную томографию, чтобы убедиться, что это не подделка", — рассказала палеонтолог Сюзанна Мейдмент.

Следующие раскопки в 2023 году в горах Среднего Атласа близ Бульмана дали больше материала — фрагменты позвоночника, рёбер, таза и остеодермы.

Как выглядел Spicomellus afer

По словам Мейдмент, динозавр был низкорослым, напоминал черепаху и достигал около 4 метров в длину. На его шее находился мощный костяной воротник с десятью гигантскими шипами, самый длинный из которых достигал 87 см. Шипы торчали и из рёбер, становясь частью скелета.

Кроме того, найден 42-сантиметровый лезвиеобразный шип, предположительно располагавшийся на хвосте. Хвостовые позвонки были укреплены, что намекает на развитие защитной "булавы", известной у более поздних анкилозавров.

Половой отбор или защита?

Учёные считают, что шипы могли выполнять двойную функцию. С одной стороны, они могли служить демонстрацией силы и здоровья, подобно хвосту павлина.

"Когда мы видим у ныне живущих животных черты, которые сильно гипертрофированы и не выполняют очевидной функции, они связаны с полом", — отметила Мейдмент.

С другой стороны, мощный хвост и костяные выросты, вероятно, отпугивали хищников.

Сравнение анкилозавров

Вид Период Особенности брони Функция
Spicomellus afer Средняя юра (174-161 млн лет назад) Огромные шейные шипы, укреплённый хвост Демонстрация и защита
Анкилозавры мелового периода 145-66 млн лет назад Простая броня, хвостовая булава Защита от тероподов и других хищников

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать шипы исключительно защитой.

  • Последствие: упущение роли полового отбора.

  • Альтернатива: учитывать оба фактора — демонстрацию и отпугивание.

А что если…

А что если шипы S. afer изначально были декоративными, а затем эволюция приспособила их к обороне? Тогда у анкилозавров можно говорить о переходе от "моды" к "функциональности".

Плюсы и минусы гипертрофированных шипов

Плюсы Минусы
Привлекают партнёров Тяжёлые, мешают передвижению
Отпугивают хищников Высокие энергетические затраты на рост
Подчёркивают здоровье и силу Могут быть уязвимы при травмах

FAQ

Чем Spicomellus afer отличается от других анкилозавров?
Это самый древний представитель группы и единственный с шипами, сросшимися с рёбрами.

Почему его нашли именно в Марокко?
Регион Среднего Атласа богат юрскими отложениями, где сохраняются уникальные окаменелости.

Что лучше объясняет броню: защита или демонстрация?
Вероятнее всего, обе функции сочетались.

Мифы и правда

  • Миф: у всех анкилозавров была одинаковая броня.

  • Правда: их доспехи менялись от декоративных к чисто защитным.

  • Миф: шипы всегда были функциональны.

  • Правда: часть могла возникнуть из-за полового отбора.

  • Миф: хвостовые булавы появились только в меловом периоде.

  • Правда: их предвестники существовали уже в юрское время.

3 интересных факта

  1. S. afer - первый анкилозавр, найденный в Африке.

  2. Его шипы могли достигать почти метра в длину.

  3. Это один из древнейших примеров сочетания декоративных и защитных функций у динозавров.

Исторический контекст

2021 год — обнаружен первый фрагмент ребра с шипами.

2023 год — найдены новые окаменелости в Среднем Атласе.

Средняя юра (174-161 млн лет назад) — время жизни Spicomellus afer.

Поздний мел — анкилозавры с хвостовыми булавами становятся "живыми танками".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ударные кратеры могут поддерживать жизнь миллионы лет после катастроф — исследование Хенрика Дрейка сегодня в 13:19

Огненный апокалипсис превратился в колыбель: учёные нашли биоследы в древнем кратере

Учёные впервые датировали момент заселения ударного кратера микробами. Может ли это открыть ключ к поиску жизни на Марсе и других планетах?

Читать полностью » Исчезновение насекомых фиксируется глобально, экосистемы теряют опылителей — зоолог Джессика Вэр сегодня в 12:19

Миллиарды крыльев замолкают навсегда: почему кризис насекомых страшнее, чем кажется

Учёные фиксируют исчезновение насекомых даже вдали от людей. Почему это глобальный кризис и чем он угрожает экосистемам и человеку?

Читать полностью » Глобальное потепление угрожает цианобактерии Prochlorococcus — главному производителю кислорода Земли сегодня в 11:19

Крошечный микроб важнее Амазонки: как бактерия из моря производит 30% кислорода Земли

Учёные предупреждают: глобальное потепление может сократить продуктивность главного производителя кислорода на Земле — Prochlorococcus.

Читать полностью » Пальцы человека произошли из древних генетических механизмов развития клоаки у рыб — журнал Nature сегодня в 10:19

От рыбьего хвоста до человеческой руки: как древние гены изменили назначение

Учёные выяснили, что человеческие пальцы возникли благодаря древнему генетическому механизму рыб. Открытие полностью меняет представления об эволюции.

Читать полностью » Древнеримский бетон оказался долговечнее и экологичнее современного портландцемента — инженер Даниэла Мартинес сегодня в 9:51

8% мировых выбросов против античной прочности: чем римский бетон экологичнее современного

Учёные выяснили, что римский бетон может быть экологичнее современного, если учитывать его долговечность. Но можно ли вернуть древние технологии в стройку XXI века?

Читать полностью » Голубые глаза формируются оптическим эффектом рассеивания света, а не пигментом сегодня в 8:51

Один предок на всех голубоглазых: учёные выяснили происхождение самой загадочной мутации человечества

Почему глаза становятся голубыми без пигмента и как один предок подарил этот цвет миллионам людей? Учёные раскрыли тайну происхождения.

Читать полностью » В пещере Оби-Рахмат обнаружены микронаконечники как древнейшее свидетельство стрел — международная команда археологов сегодня в 7:51

Микронаконечники размером со скрепку: как древние гоминиды изобрели метательное оружие

Находка в пещере Оби-Рахмат может перевернуть историю охоты: стрелы могли появиться на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.

Читать полностью » Homo Naledi практиковали преднамеренные захоронения задолго до Homo sapiens — данные журнала eLife сегодня в 6:51

Мозг меньше, чем у шимпанзе, а ритуалы сложнее, чем у неандертальцев: кого и зачем хоронили Homo Naledi

Учёные нашли новые доказательства, что Homo Naledi хоронили умерших 240 тысяч лет назад. Но как вид с крошечным мозгом смог на это решиться?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Уход за ушами и зубами влияет на запах собаки
Спорт и фитнес

Учёные: бикрам-йога не ускоряет похудение, но повышает гибкость и баланс
Наука

РНК могла самостоятельно синтезировать пептиды в условиях ранней Земли
Красота и здоровье

Аллерголог Валентина Суворова: мамам не нужно исключать молоко, яйца или рыбу во время ГВ
Авто и мото

Продажи китайских автомобилей в Европе достигли 43,5 тыс. единиц в августе — данные аналитиков
Технологии

iPhone 17 заряжается максимум на 28 Вт независимо от мощности адаптера — ChargerLAB
Еда

Лечо с острым перцем хранится всю зиму при правильной стерилизации банок
Дом

Кофейная гуща и активированный уголь убирают запах жарки — специалисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet