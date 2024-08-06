Министерство обороны: Формат форума "Армия" адаптирован и обновлён, а не смещен

Масштабное мероприятие "Армия 2024" пройдет в измененном формате без массового посещения, основной акцент будет сделан на специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
"Формат форума не сокращен, а адаптирован и обновлен. Продолжительность его проведения уменьшена, но изменения затронули не только временные рамки, но и количество мероприятий, их формат и, главное, содержание. В этом году ключевой темой форума стала специальная военная операция", — заявили в ведомстве.
Отменены мероприятия форума в военных округах, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия. "В этом году принято решение провести форум без массового посещения… Таким образом, в соответствии с обновленной концепцией, форум будет организован как исключительно деловое мероприятие для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области разработки и совершенствования вооружений и военной техники", — говорится в сообщении Минобороны.
На открытой экспозиции будут представлены 15 образцов военной техники, а "Рособоронэкспорт" продемонстрирует 242 экспортных образца оружия и военной техники.
"В этом году отечественные предприятия представят гостям и участникам форума преимущества российских образцов вооружения и военной техники, повышенный уровень технических и технологических возможностей предприятий оборонно-промышленного комплекса России, а также новые решения, разработанные с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции", — сообщили в Минобороны.
Форум "Армия" проводится с 2015 года, и в этом году он состоится с 12 по 14 августа в парке "Патриот".
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента России
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