Алина Семёнова Опубликована 14.08.2025 в 17:23

Генетические загадки Болгара: радость открытия или тревога о прошлом

Исследование ДНК останков из Болгара показало связь с армянскими купцами

Кто населял древний город Болгар в XIV веке? Новое исследование ДНК пролило свет на удивительное смешение народов в одном из крупнейших торговых центров Поволжья.

Армянские следы в золотоордынском городе

Палеогенетики изучили останки трех человек, похороненных у стен средневекового Болгара. Результаты оказались неожиданными: два мужчины были генетически близки к современным армянам, а женщина — к местным финно-угорским народам.

Болгар, столица Волжской Булгарии и позже Золотой Орды, всегда был многонациональным городом. Здесь жили тюрки, финно-угры, славяне, а рядом с крепостью существовала целая армянская колония с собственным храмом и кладбищем.

Что показал анализ ДНК?

Исследователи под руководством Татьяны Андреевой (Научно-технологический университет "Сириус") проанализировали зубы троих погребенных, найденных еще в 1940-х годах. Вот что удалось выяснить:

  • женщина принадлежала к редкой митохондриальной гаплогруппе A+152+16362, характерной для народов Восточной Азии и Поволжья. Ее геном указывает на финно-угорское или смешанное тюрко-финское происхождение.
  • двое мужчин оказались носителями гаплогрупп R1b1a1b1 и G2a2b1a1, типичных для армян и других народов Кавказа. Их ДНК близка к древним носителям куро-аракской культуры.

Подтверждение старых гипотез

Еще до появления генетики антропологи замечали, что черепа мужчин из Болгара напоминают армянские, а женские — финно-угорские. Новые данные подтверждают: армянские купцы и мигранты действительно селились в городе и, вероятно, вступали в браки с местными женщинами.

Однако, чтобы окончательно доказать эту теорию, ученым нужно изучить больше образцов и найти потомков смешанных семей.

