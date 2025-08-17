Скандал в Армении: почему премьеру пришлось извиняться перед духовенством

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес официальные извинения за грубые высказывания в адрес духовенства Армянской апостольской церкви. Поводом стало решение комиссии по предотвращению коррупции, признавшей два эпизода в его публичных заявлениях нарушением кодекса поведения должностного лица.

Конфликт начался в мае, когда Пашинян в ходе правительственного заседания резко раскритиковал церковь, назвав ее "чуланом с рухлядью". Затем в социальных сетях появились его посты с двусмысленными выражениями в адрес духовенства, включая личные нападки на Католикоса всех армян Гарегина II. Лингвистическая экспертиза подтвердила непристойный подтекст использованных премьером слов.

Хотя Пашинян заявил, что не полностью согласен с выводами комиссии, он все же принес извинения, подчеркнув, что они касаются только двух конкретных фраз. При этом премьер не отказался от своей критики в адрес церкви и ранее предлагал создать группу для отстранения действующего католикоса.

Оппозиция и общественные деятели осудили поведение главы правительства, назвав его действия угрозой национальному единству. Некоторые требовали отлучения Пашиняна и его супруги от церкви. Духовенство, в свою очередь, расценило высказывания премьера как опасные для стабильности государства.

Этот инцидент стал очередным витком напряженности между светской властью и церковью в Армении, где Армянская апостольская церковь традиционно играет важную роль в общественной жизни.