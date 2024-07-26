Российские военные расширили свой контроль на Покровском направлении, осовбодив новый населенный пункт, сообщает украинский мониторинговый паблик Deep State.
По информации источника, речь идет о селе Волчье.
Также отмечается, что российские войска продвинулись в Яснобродовке, Красногоровке, а также в окрестностях Дубравы и Желанного.
Ранее сообщалось, что российская армия окружает украинские силы в Красногоровке, завершив их разгром. На Кураховском направлении в городе Красногоровка противнику остался лишь небольшой участок частного сектора.
Украинские военные пока не получили приказ о отходе, и бойцы 5-й и 101-й бригад продолжают блокировать пути отхода противника, контролируя их огнем, как сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны".
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/The Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В G20 призвали к соблюдению налоговых обязательств
Министры финансов стран "Большой двадцатки" (G20), собравшиеся на встрече в Рио-де-Жанейро, подчеркнули необходимость усиления мер по обеспечению соблюдения налогового законодательства. В итоговой декларации они призвали к более активным действиям, которые позволят предотвратить использование налогоплательщиками, включая лиц с высоким уровнем дохода, схем уклонения от уплаты налогов.
На открытии Игр в Париже, спортсмены из Алжира устроили акцию памяти
Атлеты из алжирской делегации провели символический политический протест во время торжественного старта Олимпийских Игр в Париже, согласно информации от Франс Пресс.
Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3
В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.
В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ
Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ.