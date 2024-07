Российские военные расширили свой контроль на Покровском направлении, осовбодив новый населенный пункт, сообщает украинский мониторинговый паблик Deep State.

По информации источника, речь идет о селе Волчье.

Также отмечается, что российские войска продвинулись в Яснобродовке, Красногоровке, а также в окрестностях Дубравы и Желанного.

Ранее сообщалось, что российская армия окружает украинские силы в Красногоровке, завершив их разгром. На Кураховском направлении в городе Красногоровка противнику остался лишь небольшой участок частного сектора.

Украинские военные пока не получили приказ о отходе, и бойцы 5-й и 101-й бригад продолжают блокировать пути отхода противника, контролируя их огнем, как сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны".

