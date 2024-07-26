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ВС РФ освободили населённый пункт Волчье на Покровском направлении
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ВС РФ освободили населённый пункт Волчье на Покровском направлении

Российские военные расширили свой контроль на Покровском направлении, осовбодив новый населенный пункт, сообщает украинский мониторинговый паблик Deep State.

По информации источника, речь идет о селе Волчье.

Также отмечается, что российские войска продвинулись в Яснобродовке, Красногоровке, а также в окрестностях Дубравы и Желанного.

Ранее сообщалось, что российская армия окружает украинские силы в Красногоровке, завершив их разгром. На Кураховском направлении в городе Красногоровка противнику остался лишь небольшой участок частного сектора.

Украинские военные пока не получили приказ о отходе, и бойцы 5-й и 101-й бригад продолжают блокировать пути отхода противника, контролируя их огнем, как сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны".

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/The Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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