Рустем Умеров попросил снятия ограничений на удары по военным объектам на территории России

Минобороны Украины добивается у Франция снятия запрета на удары по России

Министерство обороны Украины запросило у Франции разрешение на использование французского оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

Умеров отметил, что в ходе разговора с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции, он подчеркнул необходимость снятия ограничений на удары по военным объектам на территории противника. Ранее представитель ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что западные союзники разрешили украинским военным наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше.

31 мая представитель Госдепартамента сообщил РИА Новости, что президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. Издание The New York Times, ссылаясь на украинских чиновников, сообщило, что ВСУ вскоре после получения разрешения нанесли удар по Белгородской области с использованием систем HIMARS.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что представители стран НАТО должны понимать риски, связанные с разрешением Киеву наносить удары по "легитимным целям" на российской территории с использованием переданных им западных ракетных комплексов.

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