Армия ВВС Израиля отчиталась об уничтожении более 40 военных целей

Израильские военно-воздушные силы ликвидировали около 40 объектов палестинских группировок в секторе Газа, включая военные сооружения и склады с оружием, сообщила в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

В течение последнего суток израильские самолеты поразили приблизительно 40 террористических целей, среди которых были военные постройки и склады вооружений. Согласно информации от ЦАХАЛ, израильские военные также уничтожили несколько вооруженных участников в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и ликвидировали "десятки" объектов инфраструктуры, связанных с палестинским движением ХАМАС.

Кроме того, сообщается, что израильский флот атаковал палестинские группировки в центральной части сектора Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. В результате этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским объектам, и захватили более 200 заложников. По данным властей, жертвами стали около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, которая включает удары по гражданским объектам. Израиль объявил полную блокаду анклава, в результате которой были прекращены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и медикаментов. Сектор Газа фактически разделился на южную и северную части, в то время как Израиль проводит наземные операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

Согласно данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших от израильских атак превысило 40 тысяч, а количество пострадавших составило более 92,4 тысячи.

Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта прекратить боевые действия. По мнению Москвы, урегулирование возможно только на основе утвержденной резолюции Совета Безопасности ООН, предполагающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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