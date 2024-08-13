Руководитель Генерального штаба Ливии отказался от комментариев дял прессы на форуме "Армия-2024"

Руководитель Генерального штаба Ливии, Мухаммед аль-Хаддад, прибыл в Россию для участия в международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Высокопоставленный военный воздержался от комментариев для прессы.
Политическая ситуация в Ливии остается сложной. В настоящее время на территории страны функционируют два противоборствующих правительства, не признающих легитимность друг друга. Одно из них, пользующееся поддержкой ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, базируется в Триполи. Второе, получившее полномочия от Палаты представителей (парламента) Ливии, находится в Сирте под руководством Фатхи Башаги, бывшего главы МВД в Правительстве национального согласия.
Это двоевластие возникло в феврале 2022 года, когда восточно-ливийский парламент утвердил кандидатуру Башаги на пост премьер-министра, а глава ПНС Дбейба отказался передавать власть до проведения президентских выборов. В мае прошлого года, после неудачной попытки обосноваться в Триполи, правительство Башаги переместилось в Сирт.
Ливия погрузилась в хаос после свержения и гибели Муаммара Каддафи в 2011 году. В течение последних лет страна раздирается противостоянием между западными и восточными властями, поддерживаемыми Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве при посредничестве ООН прошел форум ливийского политического диалога, который сформировал временное правительство до проведения всеобщих выборов, однако выборы до сих пор не состоялись.
Мероприятие проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Фото: From Wikimedia Commons/ M.Sadegh Nikgostar (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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