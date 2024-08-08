Армия Бангладеш поддерживает Мухаммада Юнуса на посту главы временного правительства

Командующий сухопутными войсками Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман объявил о полной поддержке вооруженными силами страны кандидатуры лауреата Нобелевской премии Мухаммада Юнуса на пост главы временного правительства.

Генерал сделал это заявление на пресс-конференции в Дакке. Он рассказал о своем телефонном разговоре с 84-летним банкиром и экономистом, который вскоре должен вернуться в страну из Франции.

Вакер-Уз-Заман отметил решимость Юнуса взять на себя ответственность за руководство страной в переходный период и выразил уверенность в его способности успешно провести Бангладеш к демократическим процессам.

Генерал подчеркнул, что командующие ВМС и ВВС также поддерживают кандидатуру Юнуса. Он выразил надежду на то, что Юнус получит поддержку всех политических партий и студентов.

Назначение Юнуса было предложено студенческими активистами после отставки предыдущего премьер-министра Шейх Хасины в результате массовых протестов. Президент Бангладеш провел консультации с военным руководством и представителями политических партий, после чего принял студенческих лидеров.

Ожидается, что Юнус будет приведен к присяге в качестве главы временного правительства в ближайшее время. В состав правительства войдут 15 человек, включая, предположительно, представителей различных политических сил, студенческих лидеров и военных.

Назначение Мухаммада Юнуса главой временного правительства знаменует собой начало переходного периода в Бангладеш. От него ожидается стабилизация ситуации в стране и организация демократических выборов. Поддержка армии является важным фактором для успешного выполнения этой задачи.

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