Росэлектроника представила инновационную спутниковую станцию "Лемма" на выставке "Армия-2024"

Специалисты "Росэлектроники", входящей в структуру "Ростеха", представили на выставке-форуме "Армия-2024" спутниковую станцию "Лемма". Это устройство монтируется на транспортные средства и различные мобильные объекты, обеспечивая связь в движении.
Разработчики утверждают, что отечественных аналогов данного оборудования не существует. Спектр задач, где "Лемма" может применяться, весьма широк: это аварийные и спасательные работы, оперативно-розыскные мероприятия и другие специальные задачи, требующие надежной связи.
Благодаря фазированной антенной решетке, "Лемма" имеет компактные размеры для такого класса аппаратуры. Высота антенного блока не превышает 20 см.
Установка "Леммы" возможна на практически любые виды транспортных средств, включая монтаж на рейлинги легковых автомобилей. Защита станции от ветра обеспечивается радиопрозрачным обтекателем.
Станция "Лемма" оснащена автоматизированным наведением на спутники моделей "Экспресс-АМ" и "Ямал" в диапазонах С и Х с автосопровождением сигнала. То есть во время работы станция удерживает антенну строго "на спутник", но также предусмотрен и ручной режим наведения.
Разработкой "Леммы" занимались инженеры НПП "Радиосвязь", и все основные узлы станции, включая фазированную антенную решетку, были созданы именно на этом предприятии. На выставке "Армия-2024" был продемонстрирован опытный образец устройства. Судя по всему, запуск его в массовое производство не за горами.
Фото: rbsp. jhuapl.edu/NASA (This file is in the public domain)
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