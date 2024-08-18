Новый роботизированный комплекс на службе ВС РФ: На "Армии-2024" показали "Депешу"

Инженеры компании "Высокоточные комплексы", входящей в структуру "Ростеха", анонсировали и продемонстрировали на выставке "Армия-2024" образец новейшего роботизированного комплекса "Депеша".
Этот комплекс оснащен системой для дистанционной установки мин, благодаря чему его называют роботом-сапером. Кроме того, при установке соответствующего вооружения, "Депеша" станет первым в мире наземным дроном-камикадзе с FPV-управлением.
Оператор с помощью пульта управления направляет "Депешу" к заданной позиции и отдает команду на сброс на определенной площади набора противотанковых и противопехотных мин. Дрон напоминает комплекс "Земледелие", но обладает гораздо более компактными размерами и дистанционным управлением.
Кроме того, наземный дрон "Депеша" может быть выпущен в различных конфигурациях, что позволяет ему поражать живую силу противника, огневые точки и опорные пункты, включая укрепленные объекты. Удаленное управление обеспечивает безопасное для военнослужащих выполнение поставленных задач.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Лидеры США, Японии и Республики Кореи отметили значительный прогресс в сотрудничестве
Главы Соединённых Штатов Америки, Японии и Республики Корея сообщили об огромном прогрессе в совместной работе между тремя государствами после организации в прошлом году трёхсторонней международной встречи глав стран в загородной резиденции президента Штатов Кэмп-Дэвиде. Об этом информировали на сайте официальной резиденции американского лидера, расположенной в Вашингтоне.
На Украине разрешат продавать каннабис без возрастных ограничений
На Украине разрешат продажу лекарств на основе медицинского каннабиса без возрастных ограничений, сообщила депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина.
AFP: умер французский актёр Ален Делон
Французский актёр театра и кино Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило французское и старейшее в мире информационное агентство AFP.
Специалисты выяснили цену помолвочного кольца Ольги Бузовой
Эксперт в подробностях рассказал о ценности помолвочного кольца звезды "Дома-2" Ольги Бузовой.