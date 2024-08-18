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Ростех представил революционный роботизированный комплекс
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Новый роботизированный комплекс на службе ВС РФ: На "Армии-2024" показали "Депешу"

Ростех представил революционный роботизированный комплекс "Депеша"

Инженеры компании "Высокоточные комплексы", входящей в структуру "Ростеха", анонсировали и продемонстрировали на выставке "Армия-2024" образец новейшего роботизированного комплекса "Депеша".

Этот комплекс оснащен системой для дистанционной установки мин, благодаря чему его называют роботом-сапером. Кроме того, при установке соответствующего вооружения, "Депеша" станет первым в мире наземным дроном-камикадзе с FPV-управлением.

Оператор с помощью пульта управления направляет "Депешу" к заданной позиции и отдает команду на сброс на определенной площади набора противотанковых и противопехотных мин. Дрон напоминает комплекс "Земледелие", но обладает гораздо более компактными размерами и дистанционным управлением.

Кроме того, наземный дрон "Депеша" может быть выпущен в различных конфигурациях, что позволяет ему поражать живую силу противника, огневые точки и опорные пункты, включая укрепленные объекты. Удаленное управление обеспечивает безопасное для военнослужащих выполнение поставленных задач.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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