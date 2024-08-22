Армения направила в Государственный департамент США запрос о сотрудничестве в сфере мирного атома, сообщает CivilNet, ссылаясь на представителя Госдепа. Страны хотят подписать "Соглашение 123", которое регулирует такие партнерские отношения.



Согласно ответу Госдепа на запрос CivilNet, "Правительство США не раскрывает деталей переговоров, однако придает большое значение просьбе Армении о подключении к "Соглашению 123". В ведомстве подчеркнули, что США положительно относятся к идее углубления ядерного сотрудничества с Арменией.



"Соглашение 123" получило свое название от соответствующего раздела американского закона об атомной энергетике, требующего наличия заверенного соглашения для поставок в области мирного использования ядерной энергии. Этот документ создает условия для научных исследований, технического обмена и обсуждений по вопросам гарантий.



Как сообщает CivilNet, процесс переговоров обычно длится годы. Наиболее быстрое подписание такого соглашения произошло с Филиппинами, занявшим год. В этом году Армения стремительно развивает отношения с Западом после критики России за неактивные действия в Нагорном Карабахе, что привело к утрате контроля над республикой.

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