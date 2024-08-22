Армения инициировала переговоры с США о сотрудничестве в области мирного атома

Армения направила в Государственный департамент США запрос о сотрудничестве в сфере мирного атома, сообщает CivilNet, ссылаясь на представителя Госдепа. Страны хотят подписать "Соглашение 123", которое регулирует такие партнерские отношения.
Согласно ответу Госдепа на запрос CivilNet, "Правительство США не раскрывает деталей переговоров, однако придает большое значение просьбе Армении о подключении к "Соглашению 123". В ведомстве подчеркнули, что США положительно относятся к идее углубления ядерного сотрудничества с Арменией.
"Соглашение 123" получило свое название от соответствующего раздела американского закона об атомной энергетике, требующего наличия заверенного соглашения для поставок в области мирного использования ядерной энергии. Этот документ создает условия для научных исследований, технического обмена и обсуждений по вопросам гарантий.
Как сообщает CivilNet, процесс переговоров обычно длится годы. Наиболее быстрое подписание такого соглашения произошло с Филиппинами, занявшим год. В этом году Армения стремительно развивает отношения с Западом после критики России за неактивные действия в Нагорном Карабахе, что привело к утрате контроля над республикой.
Фото: commons.wikimedia.org/Pymouss
Хуситы в ходе боёв в Газе атаковали 182 связанных с Израилем судна
С ноября 2023-го хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали не меньше 182 судов, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Об этом заявил лидер Абдель Малек аль-Хуси на телеканале Al Masirah.
Грузинские власти объяснили повышение мер безопасности покушением на Трампа
Каха Каладзе, занимающий пост генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта" и мэра Тбилиси, прокомментировал повышенные меры безопасности во время недавнего публичного выступления Бидзины Иванишвили, основателя партии.
Алёна Апина рассказала о своей мечте выйти замуж за Михаила Боярского
Певица Алёна Апина рассказала, как сорвались её планы, связанные с замужеством с актёром Михаилом Боярским.
Эксперт Калошина: осенью в моде будут яркие рисунки и пальто в эффектную клетку
Эксперт Александра Калошина рассказала, что будет модно носить этой осенью.