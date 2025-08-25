"Верхний Ларс" превратился в ловушку: сотни армянских фур вынуждены возвращаться

На грузино-российской границе сложилась напряжённая ситуация: сотни армянских грузовиков с сельхозпродукцией были вынуждены развернуться и вернуться обратно в Армению. Об этом сообщил депутат оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниелян.

Что произошло на "Верхнем Ларсе"

По словам Даниеляна, колонны фур со сливами, персиками и виноградом остановили на пункте пропуска "Верхний Ларс".

"Перевозчики сообщают, что им не дают чёткого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией", — заявил депутат.

Ущерб для аграриев

Фрукты — товар скоропортящийся, поэтому задержка на границе оборачивается для фермеров серьёзными убытками. Даниелян отметил, что трудности коснулись не только поставок сельхозпродукции. По его словам, проблемы возникают и у фур с другими грузами, например со стройматериалами, которые подвергаются особенно тщательным проверкам.

Кто виноват?

Депутат подчеркнул, что не уточняет, действия какой именно стороны привели к возникновению ситуации на границе. Однако отметил, что бизнес несёт ощутимые потери, а сельхозпроизводители рискуют лишиться доходов от экспорта урожая.