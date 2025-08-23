Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Маринованный перец
Маринованный перец
© Adobe Stock by Anzhela is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:11

Секрет балканских долгожителей: почему эту овощную закуску закатывают в банки в самом разгаре лета

Как закатать Имам баялды в банки на зиму

Что может заставить имама потерять сознание? Легенда гласит, что именно от невероятного аромата и вкуса этого блюда. Имам баялды — одно из тех угощений, что покоряют раз и навсегда. Этот кулинарный шедевр, пришедший с Балкан, в армянской интерпретации превращается в потрясающую закуску на зиму. Её секрет — в обжаривании овощей небольшими кусочками, что позволяет сохранить их текстуру и насыщенный вкус. Готовьтесь к тому, что ваши домочадцы буквально проглотят языки!

Это блюдо не требует сверхусилий, но щедро вознаграждает повара за труд. Главное — подойти к процессу с душой и соблюдать несложные этапы приготовления.

Что нам понадобится

Для этого рецепта лучше выбрать овощи среднего размера, спелые и сочные. Ингредиенты рассчитаны примерно на 4 банки объемом 0,5-0,7 л.

  • Баклажаны: 4 шт. (среднего размера)
  • Болгарский перец: 5 шт.
  • Репчатый лук: 4 шт. (среднего размера)
  • Помидоры: 5 шт. (крупные, мясистые)
  • Чеснок: 4 зубчика (или больше, по вкусу)
  • Масло растительное: 70 мл (для жарки)
  • Уксус 6%: 1 ст. л. (можно яблочный или винный)
  • Соль, перец черный молотый: по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка, кинза): по желанию

Пошаговое руководство к действию

Подготовительный этап

Тщательно вымойте все овощи. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной около сантиметра. Не пренебрегайте следующим шагом: посыпьте их солью и оставьте на 20-30 минут в миске. Это необходимо, чтобы ушла характерная горечь. Спустя полчаса промойте кружочки под холодной водой и хорошо отожмите. Так они при жарке будут впитывать гораздо меньше масла.

Обжаривание — ключевой момент

Влейте в хорошо разогретую сковороду растительное масло. Обжаривайте баклажаны с двух сторон до появления аппетитного золотистого оттенка. Если есть возможность, используйте две сковороды одновременно — это сэкономит время. Готовые кружочки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков жира.

Пока баклажаны остывают, займитесь другими овощами. Очистите лук и чеснок. У болгарского перца удалите сердцевину с семенами и нарежьте его крупными полосками-"перьями". Лук нашинкуйте кубиками среднего размера.

Создание ароматной заправки

В той же сковороде, где жарились баклажаны, добавьте немного масла и обжарьте перец до мягкости и легкой румяности. Переложите его в тарелку. Теперь отправьте в сковороду лук и пассеруйте его до легкой прозрачности, не допуская появления темной корочки.

Для томатной основы помидоры нужно превратить в пюре. Можно пропустить их через мясорубку или воспользоваться блендером. Если хотите получить более нежную текстуру, предварительно обдайте томаты кипятком и снимите с них кожицу. Полученную томатную массу влейте к луку. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, мелко нарубленную зелень, соль и перец. Тщательно все перемешайте, доведите до кипения, убавьте огонь и потомите под крышкой 5-10 минут. В самом конце влейте уксус, который выступит консервантом и добавит пикантности.

Сборка и стерилизация

На этом этапе у вас должны быть готовы простерилизованные банки и крышки. Начинайте выкладывать закуску слоями: сначала немного томатной заливки, затем слой обжаренных баклажанов, снова томаты и слой болгарского перца. Повторяйте последовательность, пока банка не заполнится. Сверху должен остаться томатный соус.

Для надежного хранения заготовку необходимо простерилизовать. Поставьте заполненные банки в широкую кастрюлю с теплой водой (уровень воды должен доходить до "плечиков"). После закипания воды стерилизуйте: пол-литровые банки 10-15 минут, литровые — 15-20.

Завершающий аккорд

Аккуратно достаньте банки, герметично закатайте их ключом, переверните вверх дном и укутайте теплым пледом. Оставьте в таком виде до полного остывания. Это дополнительная проверка на качество закатки. Хранить готовый продукт следует в прохладном, темном месте.

Ароматная, насыщенная закуска станет настоящей звездой вашего зимнего стола. Она идеально дополнит любое мясное блюдо или выступит в роли самостоятельного ужина. Приятного аппетита!

