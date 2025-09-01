Лаваш с яйцом: лайфхак для лентяев, который экономит время и деньги на завтрак

Представьте себе: утро, когда времени в обрез, а хочется чего-то сытного и ароматного. Знакомо? Тогда этот рецепт лаваша с яйцом на сковороде станет вашим спасением! Простой, быстрый и невероятно вкусный вариант завтрака из подручных ингредиентов, который можно разнообразить по вкусу. Добавьте сыр, грибы, овощи, колбасу, ветчину, бекон или зелень — и блюдо заиграет новыми красками. Подходит не только на завтрак, но и как перекус или ужин.

Ингредиенты

Чтобы приготовить порцию на двоих, вам понадобится:

Тонкий лаваш — 100 г

Яйца — 1 шт.

Сливочное масло — 20 г

Вода — 200 мл

Соль — 0,5 ч. л.

Эти продукты всегда под рукой, и рецепт не требует кулинарных подвигов. Главное — выбрать качественный лаваш: он должен быть свежим и тонким, без добавок, чтобы лучше впитывать влагу и не рваться.

Пошаговый рецепт

Начнём с подготовки. Возьмите яйцо, вымойте его и обсушите салфеткой. Вбейте в миску и слегка взбейте вилкой — так оно равномерно распределится по лавашу. Это важный момент, чтобы яйцо не свернулось комком.

Далее нарежьте лаваш кругами по размеру вашей сковороды. Используйте кулинарные ножницы — они удобны и не мнут края. Нужно чётное количество заготовок, чтобы потом склеить их попарно. Если лаваш слишком сухой, слегка увлажните его перед нарезкой.

В отдельной миске растворите соль в воде. Это солёная основа, которая придаст вкусу глубину. Перемешайте хорошо, чтобы соль не осела на дно.

Разогрейте сковороду на плите и добавьте чайную ложку сливочного масла. Пусть оно растопится, но не дымится — средний огонь идеален.

Теперь окуните два круга лаваша в солёную воду на пару секунд. Они должны приклеиться друг к другу. Это хитрость: вода делает лаваш эластичным и предотвращает разрывы. Выложите "бутерброд" из лаваша на сковороду с маслом. Обжаривайте одну сторону около 30 секунд — она должна подрумяниться, но не сгореть.

Переверните заготовку. Аккуратно влейте столовую ложку той же воды прямо на лаваш. Будьте осторожны с паром — он горячий! Это добавит влаги и поможет яйцу лучше "схватиться".

Нанесите часть яичной смеси на лаваш с помощью кисти или ложки. Распределите тонким слоем — так яйцо прожарится равномерно и не прилипнет. Если кисти нет, ложка тоже сработает.

Переверните лаваш "яичной" стороной вниз. Здесь нужна хорошая сковорода с антипригарным покрытием, чтобы яйцо не пригорело. Посмотрите советы по выбору сковородок в конце статьи — там много полезного.

Снова добавьте ложку воды и следите за паром. Ещё раз переверните лаваш и сверните его пополам. Готово! Подавайте горячим, чтобы вкус раскрылся полностью.

Вариации и советы

Это блюдо можно адаптировать под себя. Любите острое? Добавьте перец в яичную смесь. Вегетарианский вариант — с овощами и сыром. А если хотите больше белка, положите бекон или ветчину. Интересный факт: в Турции похожие блюда с лавашем едят на завтрак уже сотни лет, и они часто включают йогурт для кремовой текстуры.

Готовьте на среднем огне, чтобы избежать подгорания. Если лаваш рвётся, значит, он слишком сухой — попробуйте другой сорт или увлажните сильнее. Храните готовое блюдо в холодильнике до 2 дней, но лучше есть свежим.

Если экспериментируете, поделитесь результатами — может, у вас получится версия с травами или специями. Главное — наслаждайтесь процессом и вкусом!