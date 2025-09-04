Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Соте из баклажанов в банках
Соте из баклажанов в банках
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:30

Легкая заготовка на зиму: армянский рецепт, который экономит время и силы

Рецепт Имам Баялды на зиму готовится с соблюдением армянских традиций

Представьте: овощи, обжаренные до золотистого блеска, которые просто тают во рту и хранятся всю зиму! Это блюдо, известное как Имам Баялды, пришло к нам из кухонь Балканского региона, а в армянском варианте оно особенно ароматное и вкусное. Дословно название переводится как "Имам упал в обморок" — такой оно вызывает восторг. Давайте приготовим его вместе!

Ингредиенты

  • Баклажаны среднего размера: 4 шт.
  • Болгарский перец: 5 шт.
  • Лук среднего размера: 4 шт.
  • Помидоры крупные и сочные: 5 шт.
  • Растительное масло: 70 мл (или чуть больше, если нужно)
  • Чеснок: 4 зубчика (по вкусу)
  • Соль: по вкусу
  • Перец черный молотый: по вкусу
  • Уксус 6%: 1 ст. л. (можно заменить другим по вкусу)
  • Зелень: по вкусу (опционально)

Пошаговое приготовление

Вымойте баклажаны, нарежьте кружочками толщиной не менее 1 см. Натрите солью, положите в миску и оставьте на 20-30 минут. Потом ополосните в холодной воде и отожмите руками — это уберёт горечь и лишнее масло при обжаривании.

Разогрейте растительное масло в сковороде (я использовала две для скорости). Обжарьте кружочки с двух сторон до золотистого цвета. Если нужно, добавьте масла. Сложите на салфетки, чтобы стекло лишнее.

Очистите лук и чеснок. Разрежьте болгарские перцы пополам, удалите семена и сердцевину. Всё ополосните. Перцы нарежьте крупными перьями, лук — средними кубиками.

Влейте немного масла в сковороду и обжарьте перцы до румяного цвета. Выложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте лук и жарьте, помешивая, до прозрачности (не пережаривайте сильно).

Пропустите помидоры через мясорубку или взбейте блендером. По желанию снимите кожуру заранее.

Влейте томатную массу к луку. Добавьте чеснок через пресс и мелко нарезанную зелень (если используете). Посолите, поперчите.

Перемешайте, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите под крышкой 5-10 минут. В конце влейте уксус и перемешайте. Не забудьте простерилизовать банки и крышки заранее. В стерильные банки выкладывайте слоями: томатную заливку, обжаренные баклажаны, снова заливку, затем перцы. Повторяйте, пока банки не заполнятся. Завершите заливкой.

Поставьте банки в кастрюлю с водой по плечики, прикройте крышками. Доведите до кипения, убавьте огонь и стерилизуйте:

  • поллитровые: 10-15 мин.
  • литровые: 15-20 мин.
  • двухлитровые: 20-25 мин.
  • трёхлитровые: 25-30 мин.

Закатайте крышками, переверните вверх дном, укутайте одеялом. Остудите полностью и храните в прохладном месте.

