Тушёные баклажаны с томатами и чесноком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:36

Не заморозка, не маринад: забытый способ заготовить баклажаны так, чтобы они таяли во рту

Армянский рецепт имам баялды: как приготовить баклажаны на зиму

Знали ли вы, что Имам Баялды переводится как "Имам упал в обморок"? Это название не случайно, ведь блюдо настолько вкусное и ароматное, что язык проглотишь! Давайте разберемся, как приготовить этот кулинарный шедевр на зиму.

Ингредиенты

  • Баклажаны (среднего размера) — 4 шт.
  • Болгарский перец — 5 шт.
  • Лук (среднего размера) — 4 шт.
  • Помидоры (крупные, сочные) — 5 шт.
  • Растительное масло — 70 мл (или больше по необходимости)
  • Чеснок — 4 зубчика (по вкусу)
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Уксус (6%, можно использовать любой другой по вкусу) — 1 ст. л.
  • Зелень (по желанию) — по вкусу

Пошаговое приготовление

Сначала подготовьте все необходимые ингредиенты. Это не займет много времени. Баклажаны тщательно вымойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Посыпьте их солью, положите в глубокую миску и оставьте на 20-30 минут. После этого промойте в холодной воде и тщательно отожмите. Это поможет избавиться от горечи и предотвратит впитывание масла при жарке.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте его. Обжаривайте баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета. Для удобства можно использовать две сковороды одновременно. Готовые баклажаны выложите на салфетки, чтобы убрать лишнее масло.

Очистите лук и чеснок от кожуры. Болгарские перцы разрежьте пополам, удалите семена и сердцевину, затем тщательно промойте. Нарежьте перцы крупными кусочками, а лук — кубиками. В сковороду налейте немного масла и обжарьте перцы до румяного цвета, затем выложите их на отдельную тарелку. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, не допуская его подгорания.

Помидоры пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. По желанию, можно предварительно снять с них кожуру. Вылейте томатную массу в сковороду к луку, добавьте чеснок и мелко нарезанную зелень (если используете). Посолите и поперчите по вкусу.

В стерильные банки выкладывайте слоями: сначала томатную массу, затем обжаренные баклажаны, затем перцы. Повторяйте слои, пока банки не будут полными. Завершите слоем томатной заливки. Поставьте банки в кастрюлю с водой, закройте крышками и стерилизуйте: поллитровые банки — 10-15 минут, литровые — 15-20 минут и так далее.

Закатайте банки и переверните их вверх дном. Укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Затем уберите в прохладное место для хранения. Теперь у вас есть невероятно вкусный Имам Баялды по-армянски, который станет настоящим украшением вашего стола.

